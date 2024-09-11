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Burcuna Göre Sana Yakışacak Gelin Makyajını Söylüyoruz!

Burcuna Göre Sana Yakışacak Gelin Makyajını Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.09.2024 - 12:01

O özel ve muhteşem günde her şeyin kusursuz olması da çok önemli. Burçlar hayatımızın her anında bizi temsile derken, düğün günümüzde de bizi yalnız bırakacak değildi! Burcunu seç, sana yakışacak gelin makyajını ortaya çıkaralım!

Haydiiii!

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Burcunu seçer misin?

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

Senin gelin makyajın;👇

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