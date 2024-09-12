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Eşi Lahmacun İsteyince İşe Fırını Yapmaktan Başlayan Koca Yürekli Adam

Eşi Lahmacun İsteyince İşe Fırını Yapmaktan Başlayan Koca Yürekli Adam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 19:48

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@h.keremyavuz adlı Instagram hesabından içerikler üreten Hakkı Kerem Yavuz, eşi ile ilgili yaptığı paylaşımlarla milyon izlenmeler alıyor. Son paylaşımında ise lahmacun fırını yaptı.

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Evet yanlış duymadınız. Eşi lahmacun isteyince Yavuz, işe fırını yapmaktan başladı.

Evet yanlış duymadınız. Eşi lahmacun isteyince Yavuz, işe fırını yapmaktan başladı.

Çamaşır makinesinden fırın yapan adam artık hanımcılıkta çığır açmış oldu.

Çamaşır makinesinden fırın yapan adam artık hanımcılıkta çığır açmış oldu.

İşte o anlar 👇

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Tufi

Kıyma makinası bile var abide haahahahag

İpek Naz Yılmaz

ileride istediğim koca profili hala böyle erkek var mı ya ?