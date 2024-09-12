Eşi Lahmacun İsteyince İşe Fırını Yapmaktan Başlayan Koca Yürekli Adam

@h.keremyavuz adlı Instagram hesabından içerikler üreten Hakkı Kerem Yavuz, eşi ile ilgili yaptığı paylaşımlarla milyon izlenmeler alıyor. Son paylaşımında ise lahmacun fırını yaptı.
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Evet yanlış duymadınız. Eşi lahmacun isteyince Yavuz, işe fırını yapmaktan başladı.
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Çamaşır makinesinden fırın yapan adam artık hanımcılıkta çığır açmış oldu.
İşte o anlar 👇
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Kıyma makinası bile var abide haahahahag
ileride istediğim koca profili hala böyle erkek var mı ya ?