Annesi Sordu, O Anlattı: Sanayide Çalışan Gencin Rüyasında İş Anlattığı Anlar Güldürdü

@ahmetcnorl adlı TikTok hesabından annesinin çektiği videoyu paylaşan genç kısa sürede etkileşim aldı. Sanayide çalışan genç işinde epey uzun saatler vakit geçiriyor olmalı ki, uyurken bile işini sayıklıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesi oğluna müşteriymiş gibi sorular soruyor ve isteklerini söylüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlu da uykusunda her dediğine yanıt veriyordu. İzleyicilerden de birkaçı aynı durumu yaşadığını yorumlarda belirtti.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın