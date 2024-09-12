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Annesi Sordu, O Anlattı: Sanayide Çalışan Gencin Rüyasında İş Anlattığı Anlar Güldürdü

Annesi Sordu, O Anlattı: Sanayide Çalışan Gencin Rüyasında İş Anlattığı Anlar Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 18:35

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@ahmetcnorl adlı TikTok hesabından annesinin çektiği videoyu paylaşan genç kısa sürede etkileşim aldı. Sanayide çalışan genç işinde epey uzun saatler vakit geçiriyor olmalı ki, uyurken bile işini sayıklıyordu.

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Annesi oğluna müşteriymiş gibi sorular soruyor ve isteklerini söylüyordu.

Annesi oğluna müşteriymiş gibi sorular soruyor ve isteklerini söylüyordu.

Oğlu da uykusunda her dediğine yanıt veriyordu. İzleyicilerden de birkaçı aynı durumu yaşadığını yorumlarda belirtti.

Oğlu da uykusunda her dediğine yanıt veriyordu. İzleyicilerden de birkaçı aynı durumu yaşadığını yorumlarda belirtti.

Sizlerin de böyle anısı varsa yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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