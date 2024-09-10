Gemi Seyahatinde Aldığı Önlemlerle “Bu Kadarına Gerek Var mı?” Dedirten Kadın

Seyahatlerde alınan önlemleri sıkça sosyal medyada görüyoruz. Hatta kapıların güvenliğini artırmak adına üretilen birçok şey var. Gemi seyahatini paylaşan kadın da izleyenlere akıl tutulması yaşattı.
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İlk olarak kapıya bir köpek uyarısı asan kadın kapıyı kapattıktan sonra binbir türlü önlem aldı.
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Özellikle kapının açılmaması için önlem alan kadın, ek kilitten alarma kadar birçok şey kullandı.
İşte o anlar 👇
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