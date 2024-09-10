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Sokak Sanatçısına Resim Çizdiren Amca ve Teyzenin Tatlı Anları: “Hiç Beğenmedim!”

Sokak Sanatçısına Resim Çizdiren Amca ve Teyzenin Tatlı Anları: “Hiç Beğenmedim!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 22:18

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@cizgi_kahkaha adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir ressam, bir amca ve teyzeyle yaşadığı anları paylaştı. Oğullarının istemesiyle resimlerini çizdiren çift komik anlar yaşamıştı.

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Daha önce sosyal medyada bu tip komik çizimleri görmüşsünüzdür.

Daha önce sosyal medyada bu tip komik çizimleri görmüşsünüzdür.

Ama sanıyoruz ki çiftin bu konseptten haberi yoktu. Tatlı kadın resmi görünce tepkisine engel olamadı ve “Hiç beğenmedim.” dedi.

Ama sanıyoruz ki çiftin bu konseptten haberi yoktu. Tatlı kadın resmi görünce tepkisine engel olamadı ve “Hiç beğenmedim.” dedi.

İşte o anlar 👇

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