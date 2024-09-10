Sokak Sanatçısına Resim Çizdiren Amca ve Teyzenin Tatlı Anları: “Hiç Beğenmedim!”

@cizgi_kahkaha adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir ressam, bir amca ve teyzeyle yaşadığı anları paylaştı. Oğullarının istemesiyle resimlerini çizdiren çift komik anlar yaşamıştı.
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Daha önce sosyal medyada bu tip komik çizimleri görmüşsünüzdür.
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Ama sanıyoruz ki çiftin bu konseptten haberi yoktu. Tatlı kadın resmi görünce tepkisine engel olamadı ve “Hiç beğenmedim.” dedi.
İşte o anlar 👇
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