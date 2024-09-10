Sokak Röportajında “Zengin Sevgili mi Dindar Sevgili mi” Sorusu Soruldu, Kadınlar Cevapladı

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: Polis Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızına Çarptı

Fatih Portakal'dan Narin Olayına Dair Açıklama: "Nasıl Korunuyorlarsa Dosyaların Üstü Kapanıyor"

Halk TV Muhabiri Ferit Demir:"Mezarlıkta Biri Yanıma Yaklaşıp ‘Aslında Bizim Seni Öldürmemiz Gerekiyor' Dedi"