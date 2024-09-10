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Sokak Röportajında “Zengin Sevgili mi Dindar Sevgili mi” Sorusu Soruldu, Kadınlar Cevapladı

Sokak Röportajında “Zengin Sevgili mi Dindar Sevgili mi” Sorusu Soruldu, Kadınlar Cevapladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 19:48

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Mikrofon Karya adlı içerik üreticisi, “Zengin sevgili mi, dindar sevgili mi” sorusunu sormak için vatandaşlara mikrofon uzattı. Videoda üç kişinin yanıtları yer alıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Muhabir, “Zengin bir beyefendiyle mi evlenmek istersin yoksa dindar mı?” sorusunu sordu.

Muhabir, “Zengin bir beyefendiyle mi evlenmek istersin yoksa dindar mı?” sorusunu sordu.

Cevaplardan ise “Üzerse zengin üzsün”, “Biraz seküler olsun” cümleleri dikkat çekti.

Cevaplardan ise “Üzerse zengin üzsün”, “Biraz seküler olsun” cümleleri dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

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