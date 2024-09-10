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Kızı Gelin Çiçeğini Kapınca Adeta Yıkılan Babanın Çiçeği Kaçırma Çabaları Tebessüm Ettirdi

Kızı Gelin Çiçeğini Kapınca Adeta Yıkılan Babanın Çiçeği Kaçırma Çabaları Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 20:35

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@berillgcn TikTok hesabından ablasının düğünündeki komik anları paylaşan içerik üreticisi hepimizi güldürdü. İçerik üreticisi gelin çiçeğini tuttuğu için çok mutluydu ancak zaten bir kızının düğününde olan tatlı baba, diğer kızının da çiçeği kaptığını görünce hüsrana uğradı.

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Kızının elinde gelin çiçeğini gören babanın tüm duyguları yüzünden okunuyordu.

Kızının elinde gelin çiçeğini gören babanın tüm duyguları yüzünden okunuyordu.

Çiçeği kızından alıp kaçırmaya çalışan babanın çabası tebessüm ettirdi.

Çiçeği kızından alıp kaçırmaya çalışan babanın çabası tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

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