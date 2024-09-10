Kızı Gelin Çiçeğini Kapınca Adeta Yıkılan Babanın Çiçeği Kaçırma Çabaları Tebessüm Ettirdi

@berillgcn TikTok hesabından ablasının düğünündeki komik anları paylaşan içerik üreticisi hepimizi güldürdü. İçerik üreticisi gelin çiçeğini tuttuğu için çok mutluydu ancak zaten bir kızının düğününde olan tatlı baba, diğer kızının da çiçeği kaptığını görünce hüsrana uğradı.