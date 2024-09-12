Polatların Tahliyesine Gönderme Olarak Şarkı Yapan İçerik Üreticisi: “En Kara Paralar Bizde Var!”

Bir İlkokulda Gerçekleşen Futbol Turnuvasında Takımın Tek Kızı Gül'ün Attığı Gol ve Sevinci Kalpleri Isıttı

Bir Genç Verdiği Küçücük Bir Notla Birkaç Dakika Önce Tartışma Yaşayan Ailenin Gününü Güzelleştirdi

Zaman Bir Anda Durmuş Gibi: Covid-19 Felaketinden Sonra Olduğu Gibi Terk Edilmiş Eve Girdiler