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Polatların Tahliyesine Gönderme Olarak Şarkı Yapan İçerik Üreticisi: “En Kara Paralar Bizde Var!”

Polatların Tahliyesine Gönderme Olarak Şarkı Yapan İçerik Üreticisi: “En Kara Paralar Bizde Var!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 17:54

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Geçtiğimiz günlerde peş peşe tahliye olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine tepkiler devam ediyor. 10 ay süren tutukluklarının ardından tahliye edilen çifte, @yellowossi adlı TikTok hesabından içerikler üreten kullanıcı gönderme şarkı yaptı.

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Lvbel C5’in ‘Ne’ şarkısından esinlenen içerik üreticisi, şarkı sözlerinde “Ne yani biz de mi aklayalım, en kara paralar bizde var” gibi cümlelere yer vermişti.

Lvbel C5’in ‘Ne’ şarkısından esinlenen içerik üreticisi, şarkı sözlerinde “Ne yani biz de mi aklayalım, en kara paralar bizde var” gibi cümlelere yer vermişti.

Kısa sürede viral olan videoya beğeniler yağdı.

Kısa sürede viral olan videoya beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

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Mehmet Dağlıoğlu

Yayında ve yapımda emeği geçen herkesi tebrik ederim, gerçekten çok beğendim.