Polatların Tahliyesine Gönderme Olarak Şarkı Yapan İçerik Üreticisi: “En Kara Paralar Bizde Var!”

Geçtiğimiz günlerde peş peşe tahliye olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine tepkiler devam ediyor. 10 ay süren tutukluklarının ardından tahliye edilen çifte, @yellowossi adlı TikTok hesabından içerikler üreten kullanıcı gönderme şarkı yaptı.
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Lvbel C5’in ‘Ne’ şarkısından esinlenen içerik üreticisi, şarkı sözlerinde “Ne yani biz de mi aklayalım, en kara paralar bizde var” gibi cümlelere yer vermişti.
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Kısa sürede viral olan videoya beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
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Yayında ve yapımda emeği geçen herkesi tebrik ederim, gerçekten çok beğendim.