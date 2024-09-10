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Yurt Dışındaki Şoförsüz Taksi Denemeleri Her Göreni Şaşırtıyor

Yurt Dışındaki Şoförsüz Taksi Denemeleri Her Göreni Şaşırtıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 23:40

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Son zamanlarda sosyal medyada şoförsüz taksiler paylaşılıyor. Henüz ülkemizde böyle bir sistem yok ancak yurt dışında denemeler devam ediyor. Uber üzerinden çağrılan araçlar yolcuları şaşırtıyor.

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Sistemde belirtilen konumunuza gelen araçlarda bahsettiğimiz üzere şoför kontrolü yok.

Sistemde belirtilen konumunuza gelen araçlarda bahsettiğimiz üzere şoför kontrolü yok.

Henüz yeni olan sistem üzerinde geliştirmeler devam ederken, binen yolcular, videoları görenler hayretler içerisinde kalıyor.

Henüz yeni olan sistem üzerinde geliştirmeler devam ederken, binen yolcular, videoları görenler hayretler içerisinde kalıyor.

İşte o anlar 👇

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