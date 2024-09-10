Yurt Dışındaki Şoförsüz Taksi Denemeleri Her Göreni Şaşırtıyor

Son zamanlarda sosyal medyada şoförsüz taksiler paylaşılıyor. Henüz ülkemizde böyle bir sistem yok ancak yurt dışında denemeler devam ediyor. Uber üzerinden çağrılan araçlar yolcuları şaşırtıyor.
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Sistemde belirtilen konumunuza gelen araçlarda bahsettiğimiz üzere şoför kontrolü yok.
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Henüz yeni olan sistem üzerinde geliştirmeler devam ederken, binen yolcular, videoları görenler hayretler içerisinde kalıyor.
İşte o anlar 👇
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