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Erkeklerin Yeni İç Çamaşırı Almalarına Göre Ekonominin İyiye Gittiği Teorisi

Erkeklerin Yeni İç Çamaşırı Almalarına Göre Ekonominin İyiye Gittiği Teorisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 20:09

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@hemenanlat adlı Instagram sayfası, “Erkek İç Çamaşırı Endeksi” başlıklı bir video paylaştı. Bir teoriye göre erkeklerin kendilerine yeni iç çamaşırı alması ile ekonominin ilişkisi vardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Amerikan Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan tarafından ilk kez kullanılan endeks, ekonomik literatüre giren bir teoriydi.

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan tarafından ilk kez kullanılan endeks, ekonomik literatüre giren bir teoriydi.

Erkeklerin kendilerine yeni iç çamaşırı almaları ekonominin iyi olduğuna veya düzelmeye başladığına işaretti.

Erkeklerin kendilerine yeni iç çamaşırı almaları ekonominin iyi olduğuna veya düzelmeye başladığına işaretti.

İşte detaylar 👇

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