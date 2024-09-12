Erkeklerin Yeni İç Çamaşırı Almalarına Göre Ekonominin İyiye Gittiği Teorisi

@hemenanlat adlı Instagram sayfası, “Erkek İç Çamaşırı Endeksi” başlıklı bir video paylaştı. Bir teoriye göre erkeklerin kendilerine yeni iç çamaşırı alması ile ekonominin ilişkisi vardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Amerikan Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan tarafından ilk kez kullanılan endeks, ekonomik literatüre giren bir teoriydi.
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Erkeklerin kendilerine yeni iç çamaşırı almaları ekonominin iyi olduğuna veya düzelmeye başladığına işaretti.
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