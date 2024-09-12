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Kuzeninin Düğünü İçin Ön Prova Alan Genç Kadın Delilikleriyle Kahkahaları Topladı: “Kız Neşesi Budur!”

Kuzeninin Düğünü İçin Ön Prova Alan Genç Kadın Delilikleriyle Kahkahaları Topladı: “Kız Neşesi Budur!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 23:36

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@_aylizyasar adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı videoyla 5 milyon izlendi. Enerjisiyle izleyicileri etkileyen genç kadın kuzeninin düğünü için prova yapıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Pijamalarıyla olan tatlı kadın, topuk ayakkabılarıyla hemen düğün enerjisine geçmişti.

Pijamalarıyla olan tatlı kadın, topuk ayakkabılarıyla hemen düğün enerjisine geçmişti.

Oradan oraya zıplayan, dans provası yapan, davetlilerle tokalaşan kadına “Oğlan beni deli sanmasın diye gizlediğim karakterim” gibi yorumlar geldi.

Oradan oraya zıplayan, dans provası yapan, davetlilerle tokalaşan kadına “Oğlan beni deli sanmasın diye gizlediğim karakterim” gibi yorumlar geldi.

İşte detaylar 👇

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