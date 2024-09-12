Kuzeninin Düğünü İçin Ön Prova Alan Genç Kadın Delilikleriyle Kahkahaları Topladı: “Kız Neşesi Budur!”

@_aylizyasar adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı videoyla 5 milyon izlendi. Enerjisiyle izleyicileri etkileyen genç kadın kuzeninin düğünü için prova yapıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pijamalarıyla olan tatlı kadın, topuk ayakkabılarıyla hemen düğün enerjisine geçmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oradan oraya zıplayan, dans provası yapan, davetlilerle tokalaşan kadına “Oğlan beni deli sanmasın diye gizlediğim karakterim” gibi yorumlar geldi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın