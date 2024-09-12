Evrene Gönderdiğiniz Mesajlara Dikkat Ediyor musunuz?: “Ayrıntı Verseydin Keşke”

Siz de zaman zaman aklınızdan geçenlerin biraz yanlış gerçekleştiğini fark ediyor musunuz? Sosyal medyada sık sık bu konuyla ilgili ‘dileklerinizi, dualarınızı detaylandırın’ cümleleri dönüyor. @iremsen1_ adlı TikTok kullanıcısı da çektiği parodi videolarla güldürmeyi başardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Mesela bu videosunda iki örneğe yer veren içerik üretici ilk olarak, “İşimden çok bunaldım ayrılsam keşke.” diyen bir kadının iç sesini canlandırdı.
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İkinci örnekte ise “Merdiven çıkmaktan yoruldum, çıkamasam keşke yeter.” isyanı yer aldı.
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