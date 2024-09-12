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Evrene Gönderdiğiniz Mesajlara Dikkat Ediyor musunuz?: “Ayrıntı Verseydin Keşke”

Evrene Gönderdiğiniz Mesajlara Dikkat Ediyor musunuz?: “Ayrıntı Verseydin Keşke”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 22:52

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Siz de zaman zaman aklınızdan geçenlerin biraz yanlış gerçekleştiğini fark ediyor musunuz? Sosyal medyada sık sık bu konuyla ilgili ‘dileklerinizi, dualarınızı detaylandırın’ cümleleri dönüyor. @iremsen1_ adlı TikTok kullanıcısı da çektiği parodi videolarla güldürmeyi başardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Mesela bu videosunda iki örneğe yer veren içerik üretici ilk olarak, “İşimden çok bunaldım ayrılsam keşke.” diyen bir kadının iç sesini canlandırdı.

Mesela bu videosunda iki örneğe yer veren içerik üretici ilk olarak, “İşimden çok bunaldım ayrılsam keşke.” diyen bir kadının iç sesini canlandırdı.

Evrenin bu isteğe yanıtı ise “Sema Hanım haftaya işten kovul, 2 yıl da işsiz kal. Ayrıntı verseydin keşke.” şeklinde oldu.

İkinci örnekte ise “Merdiven çıkmaktan yoruldum, çıkamasam keşke yeter.” isyanı yer aldı.

İkinci örnekte ise “Merdiven çıkmaktan yoruldum, çıkamasam keşke yeter.” isyanı yer aldı.

Evrenin bu isyana yanıtı ise “Halı sahada ayağını kır, merdiven de çıkamamış olursun. Ayrıntı verseydin keşke.” şeklinde oldu. Peki ya sizin de başınıza bu tip olaylar geliyor mu? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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