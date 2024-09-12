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Kına Gecelerinin Klasiği Oldu! Sadece Gelinin Değil Damadın da Başını Örttüler

Kına Gecelerinin Klasiği Oldu! Sadece Gelinin Değil Damadın da Başını Örttüler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 22:47

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Nişan, kına gecesi, düğün derken gelin ve damadın yanı sıra aile yakınları da epey stres ve heyecan yaşıyor. Son zamanlarda kına gecelerinde damadın da başının örtüldüğü anlara sık rastlar olduk. @duranailesi48 adlı TikTok hesabından kına gecelerini paylaşan çiftin yaşadıklarına gelin birlikte bakalım.

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Normalde biliyorsunuz ki yalnızca gelinin başına kırmızı duvak örtülür, damadın ise omuzlarına yeşil şal örtülür.

Normalde biliyorsunuz ki yalnızca gelinin başına kırmızı duvak örtülür, damadın ise omuzlarına yeşil şal örtülür.

Bu kınada ise duvağı örten kişi şaşırmış olacak ki, gelinle birlikte damadın da başını örttü.

Bu kınada ise duvağı örten kişi şaşırmış olacak ki, gelinle birlikte damadın da başını örttü.

Gelin ise fark eder etmez olaya el attı. Bu komik anların birçok kınada yaşandığını sosyal medyada görür olduk. Sizler de denk geldiniz mi?

İşte o anlar 👇

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