Kına Gecelerinin Klasiği Oldu! Sadece Gelinin Değil Damadın da Başını Örttüler

Nişan, kına gecesi, düğün derken gelin ve damadın yanı sıra aile yakınları da epey stres ve heyecan yaşıyor. Son zamanlarda kına gecelerinde damadın da başının örtüldüğü anlara sık rastlar olduk. @duranailesi48 adlı TikTok hesabından kına gecelerini paylaşan çiftin yaşadıklarına gelin birlikte bakalım.
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Normalde biliyorsunuz ki yalnızca gelinin başına kırmızı duvak örtülür, damadın ise omuzlarına yeşil şal örtülür.
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Bu kınada ise duvağı örten kişi şaşırmış olacak ki, gelinle birlikte damadın da başını örttü.
İşte o anlar 👇
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