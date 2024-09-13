Yaşayan Nostradamus'un 7 Kehanetinden 4'ü Gerçekleşti! Hazır Olun: 2024'ün Son Çeyreği İçin 3 Kehanet Kaldı
Yaşayan Nostradamus'un 7 Kehanetinden 4'ü Gerçekleşti! Hazır Olun: 2024'ün Son Çeyreği İçin 3 Kehanet Kaldı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/livi...
Yaşayan Nostradamus olarak nam salan Athos Salome, 2024 yılına dair 7 kehanette bulundu. 37 yaşındaki Brezilyalı kahin, 4 kehanetinin gerçekleştiğini ifade ederek geriye sadece 3 kehanet kaldığını hatırlattı! Salome, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisini ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti. Bakalım, 2024'ün son çeyreğinde dünyayı neler bekliyor
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koronavirüs pandemisi ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilerek 'Yaşayan Nostradamus' adıyla anılmaya başlayan Athos Salome, Daily Star'a konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Athos Salome, Daily Star'a verdiği demeçte gereksiz övgü aramadığının altını çizerek kehanetlerinin başka paranormal uzmanlar tarafından sahiplenildiğini fark ettiğini söyledi.
Gelelim, yaşayan Nostradamus'un 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesini beklediği 3 kehanetine!
1. Dünya'ya asteroid çarpacak!
2. 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3. Doğal afetler hayatı etkileyebilir!
Kehanetlerin dışında, Salome'nin en önemli uyarısı ise 'yapay zeka' ile ilgili!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bu adam kahin değil gündemi iyi takip eden birisi bu çok açık. Söyledikleri de kehanet vs değil olasılık ama şu kesin böyle şeyleri mucize paranormal olarak ... Devamını Gör
bunları ben de geçen sene öngörmüştüm. 10 yaşındaki kuzenim de..
7 kehanet dediği 7000 dir aq. Ahahhsh amk buna inanamı söveyim? Bunu haber niteliği koyan aptallara mı? Benimde türkiye için bir kehanetim var. Kış geliyor. ... Devamını Gör