Yaşayan Nostradamus'un 7 Kehanetinden 4'ü Gerçekleşti! Hazır Olun: 2024'ün Son Çeyreği İçin 3 Kehanet Kaldı

Uzun zamandır gündemde olan hatta Hintli astrolog Kushal Kumar tarafından da dile getirilen 3. Dünya Savaşı, Athos Salome'nin de kehanetleri arasında. Ünlü kahin de savaşın uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.

Salome, Güney Çin Denizi'nde dünyayı felakete sürükleyecek bir siber saldırı ya da ani bir gelişme bekliyor. Bu konuda uyarılarda bulunan Salome, ayrıca kehanetini destekleyen gelişmelerin de olduğunun altını çiziyor. Yaptığı açıklamada, 'Çin askeri güçlerinin artması, ABD ve müttefiklerinin tüm askeri güçlerini Pasifik'te kullanmaları kehanetimi daha da kuvvetlendiriyor' diyor.