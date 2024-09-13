Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yaşayan Nostradamus'un 7 Kehanetinden 4'ü Gerçekleşti! Hazır Olun: 2024'ün Son Çeyreği İçin 3 Kehanet Kaldı

Yaşayan Nostradamus'un 7 Kehanetinden 4'ü Gerçekleşti! Hazır Olun: 2024'ün Son Çeyreği İçin 3 Kehanet Kaldı

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 09:44

Yaşayan Nostradamus olarak nam salan Athos Salome, 2024 yılına dair 7 kehanette bulundu. 37 yaşındaki Brezilyalı kahin, 4 kehanetinin gerçekleştiğini ifade ederek geriye sadece 3 kehanet kaldığını hatırlattı! Salome, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisini ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti. Bakalım, 2024'ün son çeyreğinde dünyayı neler bekliyor 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/livi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koronavirüs pandemisi ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilerek 'Yaşayan Nostradamus' adıyla anılmaya başlayan Athos Salome, Daily Star'a konuştu.

Koronavirüs pandemisi ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilerek 'Yaşayan Nostradamus' adıyla anılmaya başlayan Athos Salome, Daily Star'a konuştu.

2024 yılına dair 7 kehanetinden 4'ünün gerçekleştiğini ifade eden Salome, geriye kalan 3 kehanet ile tüm gözleri üzerine çekti.

Athos Salome, Daily Star'a verdiği demeçte gereksiz övgü aramadığının altını çizerek kehanetlerinin başka paranormal uzmanlar tarafından sahiplenildiğini fark ettiğini söyledi.

Athos Salome, Daily Star'a verdiği demeçte gereksiz övgü aramadığının altını çizerek kehanetlerinin başka paranormal uzmanlar tarafından sahiplenildiğini fark ettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü kahinin tek isteği ise kehanetlerinin, kamuoyu tarafından onaylanması.

Gelelim, yaşayan Nostradamus'un 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesini beklediği 3 kehanetine!

Gelelim, yaşayan Nostradamus'un 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesini beklediği 3 kehanetine!

Salome, 3. dünya savaşından afetlere, asteroid çarpmasından yapay zekaya pek çok konu hakkında uyarılarda bulunuyor!

1. Dünya'ya asteroid çarpacak!

1. Dünya'ya asteroid çarpacak!

Athos Salome, 28 Temmuz'da Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Dünya'yı bekleyen tehlike hakkında uyarıda bulundu. Ünlü kahin asteroide ilişkin uyarı niteliğinde yayınladığı videoda, NASA'nın Eylül ayında bir duyuru yapacağını belirtti. Bu duyuru, tahmini Kasım ayında Dünyamızın çarpışma rotasına girecek bir asteroid hakkında olacak. 

Salome bu dikkat çeken görüsünün, NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı kapsamında, 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırdığı devasa asteroidle bağlantılı olacağını düşünüyor.

2. 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?

2. 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?

Uzun zamandır gündemde olan hatta Hintli astrolog Kushal Kumar tarafından da dile getirilen 3. Dünya Savaşı, Athos Salome'nin de kehanetleri arasında. Ünlü kahin de savaşın uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor. 

Salome, Güney Çin Denizi'nde dünyayı felakete sürükleyecek bir siber saldırı ya da ani bir gelişme bekliyor. Bu konuda uyarılarda bulunan Salome, ayrıca kehanetini destekleyen gelişmelerin de olduğunun altını çiziyor. Yaptığı açıklamada, 'Çin askeri güçlerinin artması, ABD ve müttefiklerinin tüm askeri güçlerini Pasifik'te kullanmaları kehanetimi daha da kuvvetlendiriyor' diyor.

İşte, Yeni Nostradamus Kushal Kumar'ın Dünya Savaşı Kehaneti 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3. Doğal afetler hayatı etkileyebilir!

3. Doğal afetler hayatı etkileyebilir!

Salome'nin son kehaneti ise afetlerle ilgili. Özellikle Asya'yı ilgilendiren felaketler bekliyor. Ünlü kahine göre Eylül ayında meydana gelen Yagi tayfunu ile bu kehanet güçleniyor. Yılın son çeyreğinde Çin, Filipinler ve Vietnam olmak üzere yıkıcı afetler meydana gelebilir.

Kehanetlerin dışında, Salome'nin en önemli uyarısı ise 'yapay zeka' ile ilgili!

Kehanetlerin dışında, Salome'nin en önemli uyarısı ise 'yapay zeka' ile ilgili!

Daily Star'a yaptığı açıklamada, yapay zekanın tehlikelerinden söz eden Salome, yapay zekanın 'dünyayı bozan atalardan kalma güçleri' yeniden harekete geçireceği konusunda endişeli.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
3
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
azattiq

Bu adam kahin değil gündemi iyi takip eden birisi bu çok açık. Söyledikleri de kehanet vs değil olasılık ama şu kesin böyle şeyleri mucize paranormal olarak ... Devamını Gör

HASEKOME

bunları ben de geçen sene öngörmüştüm. 10 yaşındaki kuzenim de..

Burak Candaş

7 kehanet dediği 7000 dir aq. Ahahhsh amk buna inanamı söveyim? Bunu haber niteliği koyan aptallara mı? Benimde türkiye için bir kehanetim var. Kış geliyor. ... Devamını Gör