Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Yol işaretleri genellikle hız sınırları, yol koşulları ve güvenlik uyarıları konusunda bilgi verse de, bazı yerlerde bu işaretler, sürücüleri sadece güvenlik konusunda değil, aynı zamanda eğlenceli bir şekilde bilgilendirmek amacıyla da tasarlanmış. Gelin bu tür işaretlerin en tuhaf örneklerinden bazılarına birlikte bakalım. 👇
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1. Kiwi Geçişi!
2. ''Yorulma Bölgesi''
3. Bigfoot geçişi!
4. İlk bakışta zombi çıkabilir uyarısı veriyor gibi değil mi?
5. Dikkat Boşluğa Düşebilirsin!
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6. Kızgın bizonun gazabına uğrayabilirsiniz!
7. Dikkat Ördek ve Yavruları Çıkabilir!
8. Uçan İnsanlar
9. ''Ağır Yük Taşıma!'' Uyarısı
10. Çıkışım Nerede?
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11. Sürücünün Gezintiye Çıkardığı Uçak
12. ''Burada park yapmayı aklından bile geçirme''
13. ''Gelecek''
14. ''Park Yasağı, Park Yeri Sorunsuz Olacak''
15. Bu tabela sürücülere 'Yavaşla!' mı diyor, yoksa Salyangoz geçidi olduğunu mu gösteriyor?
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