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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 11:56

Yol işaretleri genellikle hız sınırları, yol koşulları ve güvenlik uyarıları konusunda bilgi verse de, bazı yerlerde bu işaretler, sürücüleri sadece güvenlik konusunda değil, aynı zamanda eğlenceli bir şekilde bilgilendirmek amacıyla da tasarlanmış. Gelin bu tür işaretlerin en tuhaf örneklerinden bazılarına birlikte bakalım. 👇

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1. Kiwi Geçişi!

1. Kiwi Geçişi!

Yeni Zelanda'daki bu bu trafik işareti sürücüleri Kiwi geçişine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kiwiler, Yeni Zelanda'nın sembolü olarak biliniyor ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan bir tür.

2. ''Yorulma Bölgesi''

2. ''Yorulma Bölgesi''

Avustralya'nın Queensland eyaletinde Yorulma Bölgesi şeklinde tabelalar bulunuyor. Bu tabelalardaki sorular sürücülerin uyuyakalmasını engellemek için yapılan eğlenceli bir uygulama. Ama umuyoruz ki cevaplarına Google'den bakmıyorlardır...

3. Bigfoot geçişi!

3. Bigfoot geçişi!

Pike's Peak yakınlarındaki bu tabela, Bigfoot ya da Sasquatch gibi efsanevi yaratıkların yer aldığı bir uyarı işareti.

4. İlk bakışta zombi çıkabilir uyarısı veriyor gibi değil mi?

4. İlk bakışta zombi çıkabilir uyarısı veriyor gibi değil mi?

Finlandiya’daki bu işaret aslında, kış aylarında buz ve don olaylarının oluşturabileceği tehlikeleri bildiriyor. Özellikle ince buz tabakalarının üzerinde araç kullanmak, ciddi bir boğulma tehlikesi oluşturabilir.

5. Dikkat Boşluğa Düşebilirsin!

5. Dikkat Boşluğa Düşebilirsin!

Oregon'un Portland şehrindeki bu 'Boşluğa dikkat edin!' işareti, bisikletlilerin güvenliği için oldukça önemli bir uyarı.

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6. Kızgın bizonun gazabına uğrayabilirsiniz!

6. Kızgın bizonun gazabına uğrayabilirsiniz!

Alaska'daki bu tabela, sürücülerin bölgedeki tehlikeli bizonlarla ilgili bilgilendirilmesini sağlamak için etkileyici bir şekilde tasarlanmış

7. Dikkat Ördek ve Yavruları Çıkabilir!

7. Dikkat Ördek ve Yavruları Çıkabilir!

8. Uçan İnsanlar

8. Uçan İnsanlar

İskoçya'daki bu tabela ilk bakışta sürücülerin yolda 'uçan insanlar' olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor gibi görünebilir. Ancak, sürücüleri yolda insanlar olabileceği konusunda uyarmaya çalışıyor.

9. ''Ağır Yük Taşıma!'' Uyarısı

9. ''Ağır Yük Taşıma!'' Uyarısı

Çin'deki bazı bölgelerde karşılaşılabilecek 'Fil Yok!' tabelası, hem ilginç hem de dikkat çekici bir trafik uyarı işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bu işaretin temel amacı aslında büyük yüklerin taşıdığı araçların geçişine izin verilmediğini belirtmek.

10. Çıkışım Nerede?

10. Çıkışım Nerede?

Kanada'daki bu ilginç yol işareti, sürücülerin hangi çıkışı kullanacaklarını anlamalarını zorlaştıran bir tasarıma sahip.

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11. Sürücünün Gezintiye Çıkardığı Uçak

11. Sürücünün Gezintiye Çıkardığı Uçak

Amerika’daki bazı yollar, sürücülere havada alçaktan uçan uçakların varlığı hakkında bilgi vermek amacıyla ilginç bir uyarı işareti kullanılıyor. Ama bu işaret, ilk bakışta bir uçağın bir ip üzerinde geziniyormuş gibi görünmesine neden olabilir.

12. ''Burada park yapmayı aklından bile geçirme''

12. ''Burada park yapmayı aklından bile geçirme''

Biraz tehditkar olmuş sanki...

13. ''Gelecek''

13. ''Gelecek''

14. ''Park Yasağı, Park Yeri Sorunsuz Olacak''

14. ''Park Yasağı, Park Yeri Sorunsuz Olacak''

Park yeri ararken araba kullanırken isteyeceğiniz son şey kafa karıştırıcı bir tabeladır heralde.

15. Bu tabela sürücülere 'Yavaşla!' mı diyor, yoksa Salyangoz geçidi olduğunu mu gösteriyor?

15. Bu tabela sürücülere 'Yavaşla!' mı diyor, yoksa Salyangoz geçidi olduğunu mu gösteriyor?

Belki bir salyangoz geçididir, bekli de en muhtemeli, sürücülerden bu alanda yavaşlamalarını istemenin yaratıcı bir yoludur.

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