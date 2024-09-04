Bu Basit Ama Son Derece Yanıltıcı 3 Mantık Sorusundan Kaç Tanesini Doğru Bilebileceksin?

1. sorunun yanıtı: Topun fiyatı 5 TL'dir. Eğer top 5 TL ise, sopa 105 TL olacaktır. Top ve sopanın toplam maliyeti de 110 TL'ye denk gelir. Yanıt: 5 TL.

2. sorunun yanıtı: 100 makine, 100 parçayı 5 dakikada tamamlar. Her makine, her parça için 5 dakika gerektiği için, 100 makinenin 100 parçayı yapması da aynı sürede, yani 5 dakikada gerçekleşir. Yanıt: 5 dakika.

3. sorunun yanıtı: Yaprak her gün iki katına çıkıyor. Dolayısıyla, gölün tamamını kapladığı 48. günün bir gün öncesi, yani 47. gün, gölün yarısını kaplayacaktır. Yanıt: 47 gün.