Bu Basit Ama Son Derece Yanıltıcı 3 Mantık Sorusundan Kaç Tanesini Doğru Bilebileceksin?
Bu Basit Ama Son Derece Yanıltıcı 3 Mantık Sorusundan Kaç Tanesini Doğru Bilebileceksin?
Bugün sizlere MIT profesörü Shane Frederick'in 2005 yılında yayınlanan dikkat çekici bir mantık testinden bahsedeceğiz.
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Bu test, ilk bakışta oldukça basit gibi görünen 3 sorudan oluşuyor ama öyle göründüğü kadar kolay mı?
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İşte tam burada dikkatli düşünmeniz gerekiyor, çünkü bu sorular çoğu kişiyi yanıltabiliyor.
Şimdi biraz eğlenelim ve beynimizi biraz zorlayalım. İşte karşınızda 3 mantık sorusu:
Bir sopa ve bir topun toplam maliyeti 110 TL. Sopa, toptan 100 TL daha pahalı. Topun fiyatı nedir?
5 makine, 5 parçayı 5 dakikada tamamlıyorsa, 100 makine 100 parçayı kaç dakikada bitirir?
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Bir gölde bir nilüfer yaprağı var. Yaprak her gün iki katına çıkıyor. Yaprak gölün tamamını 48 günde kaplıyorsa, gölün yarısını kaplaması ne kadar sürer?
Bu soruları çözdükten sonra “Bu kadar basit mi?” diye düşünebilirsiniz. Ancak, sonuçlar çoğu kişiyi şaşırtabilir.
Verdiğiniz yanıtlar şöyle mi oldu?:
Ancak eğer yukardaki yanıtları verdiyseniz üzgünüz, çünkü hepsi yanlış. MIT profesörü Shane Frederick tarafından yayımlanan bir araştırma makalesinde yer alan bu soruları çözenlerin yalnızca yüzde 17'si tamamını doğru cevaplayabilmişti. Yüzde 87'lik bir kesim ise testi geçememişti. Yani yalnız değilsiniz.
Şimdi yanıtlara bakalım:
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