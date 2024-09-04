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Bu Basit Ama Son Derece Yanıltıcı 3 Mantık Sorusundan Kaç Tanesini Doğru Bilebileceksin?

Bu Basit Ama Son Derece Yanıltıcı 3 Mantık Sorusundan Kaç Tanesini Doğru Bilebileceksin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 22:40

Bugün sizlere MIT profesörü Shane Frederick'in 2005 yılında yayınlanan dikkat çekici bir mantık testinden bahsedeceğiz.

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Bu test, ilk bakışta oldukça basit gibi görünen 3 sorudan oluşuyor ama öyle göründüğü kadar kolay mı?

Bu test, ilk bakışta oldukça basit gibi görünen 3 sorudan oluşuyor ama öyle göründüğü kadar kolay mı?

İşte tam burada dikkatli düşünmeniz gerekiyor, çünkü bu sorular çoğu kişiyi yanıltabiliyor.

İşte tam burada dikkatli düşünmeniz gerekiyor, çünkü bu sorular çoğu kişiyi yanıltabiliyor.

Şimdi biraz eğlenelim ve beynimizi biraz zorlayalım. İşte karşınızda 3 mantık sorusu:

Şimdi biraz eğlenelim ve beynimizi biraz zorlayalım. İşte karşınızda 3 mantık sorusu:

Bir sopa ve bir topun toplam maliyeti 110 TL. Sopa, toptan 100 TL daha pahalı. Topun fiyatı nedir?

Bir sopa ve bir topun toplam maliyeti 110 TL. Sopa, toptan 100 TL daha pahalı. Topun fiyatı nedir?

5 makine, 5 parçayı 5 dakikada tamamlıyorsa, 100 makine 100 parçayı kaç dakikada bitirir?

5 makine, 5 parçayı 5 dakikada tamamlıyorsa, 100 makine 100 parçayı kaç dakikada bitirir?
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Bir gölde bir nilüfer yaprağı var. Yaprak her gün iki katına çıkıyor. Yaprak gölün tamamını 48 günde kaplıyorsa, gölün yarısını kaplaması ne kadar sürer?

Bir gölde bir nilüfer yaprağı var. Yaprak her gün iki katına çıkıyor. Yaprak gölün tamamını 48 günde kaplıyorsa, gölün yarısını kaplaması ne kadar sürer?

Bu soruları çözdükten sonra “Bu kadar basit mi?” diye düşünebilirsiniz. Ancak, sonuçlar çoğu kişiyi şaşırtabilir.

Bu soruları çözdükten sonra “Bu kadar basit mi?” diye düşünebilirsiniz. Ancak, sonuçlar çoğu kişiyi şaşırtabilir.

Verdiğiniz yanıtlar şöyle mi oldu?:

1. sorunun yanıtı: 10 TL

2. sorunun yanıtı: 100 dakika

3. sorunun yanıtı: 24 gün

Ancak eğer yukardaki yanıtları verdiyseniz üzgünüz, çünkü hepsi yanlış. MIT profesörü Shane Frederick tarafından yayımlanan bir araştırma makalesinde yer alan bu soruları çözenlerin yalnızca yüzde 17'si tamamını doğru cevaplayabilmişti. Yüzde 87'lik bir kesim ise testi geçememişti. Yani yalnız değilsiniz.

Şimdi yanıtlara bakalım:

1. sorunun yanıtı: Topun fiyatı 5 TL'dir. Eğer top 5 TL ise, sopa 105 TL olacaktır. Top ve sopanın toplam maliyeti de 110 TL'ye denk gelir. Yanıt: 5 TL.

2. sorunun yanıtı: 100 makine, 100 parçayı 5 dakikada tamamlar. Her makine, her parça için 5 dakika gerektiği için, 100 makinenin 100 parçayı yapması da aynı sürede, yani 5 dakikada gerçekleşir. Yanıt: 5 dakika.

3. sorunun yanıtı: Yaprak her gün iki katına çıkıyor. Dolayısıyla, gölün tamamını kapladığı 48. günün bir gün öncesi, yani 47. gün, gölün yarısını kaplayacaktır. Yanıt: 47 gün.

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