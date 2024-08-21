Bu 10 Soruluk Kısa Edebiyat Testinde Full Çekmek Çok Kolay!
Bu 10 Soruluk Kısa Edebiyat Testinde Full Çekmek Çok Kolay!
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1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatının ilk edebi romanıdır?
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2. Aylak Adam adlı eserin yazarı kimdir?
3. Kendi Gök Kubbemiz adlı eseri hangi Türk şairi yazmıştır?
4. İnce Memed romanında başkarakterin mücadelesi hangi toplumsal soruna karşıdır?
5. Efsane terimi aşağıdaki edebi türlerden hangisi ile ilişkilidir?
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6. Poetik terimi aşağıdaki hangi edebi alanı ifade eder?
7. Aşağıdaki terimlerden hangisi tiyatro ile ilgili değildir?
8. Aşağıdaki şairlerden hangisi Türk edebiyatında Servet-i Fünun topluluğunun bir üyesi olarak bilinir?
9. “Hikaye” ve “roman” arasındaki temel fark nedir?
10. Epik Şiir terimi genellikle hangi tür eserleri ifade eder?
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