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Bu 10 Soruluk Kısa Edebiyat Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Bu 10 Soruluk Kısa Edebiyat Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 13:01

Edebiyatseverler ve bu alanda kendine güvenenler buraya! Roman, şiir, deneme ve tiyatro gibi farklı edebi türler üzerine hazırladığımız 10 soruluk bu testle hem bilginizi test edecek, hem de edebiyat dünyasında yeni bilgiler edineceksiniz.

Hazırsanız haydi testeee!

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1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatının ilk edebi romanıdır?

1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatının ilk edebi romanıdır?

2. Aylak Adam adlı eserin yazarı kimdir?

3. Kendi Gök Kubbemiz adlı eseri hangi Türk şairi yazmıştır?

3. Kendi Gök Kubbemiz adlı eseri hangi Türk şairi yazmıştır?

4. İnce Memed romanında başkarakterin mücadelesi hangi toplumsal soruna karşıdır?

4. İnce Memed romanında başkarakterin mücadelesi hangi toplumsal soruna karşıdır?

5. Efsane terimi aşağıdaki edebi türlerden hangisi ile ilişkilidir?

5. Efsane terimi aşağıdaki edebi türlerden hangisi ile ilişkilidir?
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6. Poetik terimi aşağıdaki hangi edebi alanı ifade eder?

6. Poetik terimi aşağıdaki hangi edebi alanı ifade eder?

7. Aşağıdaki terimlerden hangisi tiyatro ile ilgili değildir?

7. Aşağıdaki terimlerden hangisi tiyatro ile ilgili değildir?

8. Aşağıdaki şairlerden hangisi Türk edebiyatında Servet-i Fünun topluluğunun bir üyesi olarak bilinir?

8. Aşağıdaki şairlerden hangisi Türk edebiyatında Servet-i Fünun topluluğunun bir üyesi olarak bilinir?

9. “Hikaye” ve “roman” arasındaki temel fark nedir?

9. “Hikaye” ve “roman” arasındaki temel fark nedir?

10. Epik Şiir terimi genellikle hangi tür eserleri ifade eder?

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