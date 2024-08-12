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35 Soruluk KPSS Tarzı Genel Kültür Testinde Kaç Soruyu Doğru Bileceksin?

35 Soruluk KPSS Tarzı Genel Kültür Testinde Kaç Soruyu Doğru Bileceksin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 09:01 Son Güncelleme: 12.08.2024 - 09:13

Onedio testleri şimdi soruların içine gizlenmiş ipuçlarıyla daha eğlenceli! Bu 35 soruluk genel kültür testiyle hem bilginizi sınayacak, hem de keyifli vakit geçireceksiniz. Bazı sorularda da kendinizi KPSS sınavında hissedeceksiniz.

Hazırsanız, Başlayalım!

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1. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?

1. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?

2. Hangisi Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan bir Türk yazar değil?

2. Hangisi Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan bir Türk yazar değil?

3. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri kim? (2024 itibariyle)

3. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri kim? (2024 itibariyle)

4. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde Kırmızı gezegen olarak biliniyor?

4. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde Kırmızı gezegen olarak biliniyor?

5. Türk edebiyatında Sinekli Bakkal adlı eserin yazarı kim?

5. Türk edebiyatında Sinekli Bakkal adlı eserin yazarı kim?
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6. Hangi tarihi olay 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleştirilmiştir?

6. Hangi tarihi olay 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleştirilmiştir?

7. Hangi ülkenin başkenti Viyana?

7. Hangi ülkenin başkenti Viyana?

8. Bir yılda kaç hafta vardır?

8. Bir yılda kaç hafta vardır?

9. Kral Lear hangi ünlü yazarın eseri?

9. Kral Lear hangi ünlü yazarın eseri?

10. Hangi elementin kimyasal sembolü "Hg"dir?

10. Hangi elementin kimyasal sembolü "Hg"dir?
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11. Kurtuluş Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşti?

11. Kurtuluş Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşti?

12. Hangi ülke, Güneş Ülkesi olarak biliniyor?

12. Hangi ülke, Güneş Ülkesi olarak biliniyor?

13. Hangi organ vücudun kan pompalama işlevini üstleniyor?

13. Hangi organ vücudun kan pompalama işlevini üstleniyor?

14. Ünlü Mona Lisa tablosu hangi sanatçı tarafından yapıldı?

14. Ünlü Mona Lisa tablosu hangi sanatçı tarafından yapıldı?

15. Yunan mitolojisinde tanrıların kraliçesi olarak bilinen tanrıça kimdir?

15. Yunan mitolojisinde tanrıların kraliçesi olarak bilinen tanrıça kimdir?
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16. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Anayasası hangisi?

16. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Anayasası hangisi?

17. İstanbul'daki tarihi Topkapı Sarayı hangi padişah döneminde yapıldı?

17. İstanbul'daki tarihi Topkapı Sarayı hangi padişah döneminde yapıldı?

18. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi hangi şehirde bulunuyor?

18. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi hangi şehirde bulunuyor?

19. Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın geliştirdiği ünlü denklem hangisidir?

19. Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın geliştirdiği ünlü denklem hangisidir?

20. Sahra Çölü hangi kıtada bulunuyor?

20. Sahra Çölü hangi kıtada bulunuyor?
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21. Osmanlı İmparatorluğu'nda Padişah olarak bilinen hükümdar, hangi sıfatla anılıyordu?

21. Osmanlı İmparatorluğu'nda Padişah olarak bilinen hükümdar, hangi sıfatla anılıyordu?

22. Günümüz Türkiye sınırları içinde yer alan Nemrut Dağı hangi ilimizde?

22. Günümüz Türkiye sınırları içinde yer alan Nemrut Dağı hangi ilimizde?

23. Hangi astronom, Kepler Yasaları ile biliniyor?

23. Hangi astronom, Kepler Yasaları ile biliniyor?

24. Büyük Britanya'da hangi yönetim biçimi uygulanıyor?

24. Büyük Britanya'da hangi yönetim biçimi uygulanıyor?

25. Osmanlı İmparatorluğu'nda İltizam sistemi neyi ifade eder?

25. Osmanlı İmparatorluğu'nda İltizam sistemi neyi ifade eder?
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26. Hangi şair, Divan-ı Hikmet adlı eserinin yazarı?

26. Hangi şair, Divan-ı Hikmet adlı eserinin yazarı?

27. Hangi futbol takımı, Camp Nou stadyumuna ev sahipliği yapıyor?

27. Hangi futbol takımı, Camp Nou stadyumuna ev sahipliği yapıyor?

28. Hangi ünlü tenisçi, 2021 Wimbledon şampiyonudur?

28. Hangi ünlü tenisçi, 2021 Wimbledon şampiyonudur?

29. Hangi ünlü oyuncu, The Godfather (Baba) filminde Michael Corleone karakterini canlandırdı?

29. Hangi ünlü oyuncu, The Godfather (Baba) filminde Michael Corleone karakterini canlandırdı?

30. Hangi futbol takımı, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?

30. Hangi futbol takımı, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?
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31. Hangi spor dalında, Grand Slam terimi, dört büyük turnuvayı kazanan sporcuları ifade eder?

31. Hangi spor dalında, Grand Slam terimi, dört büyük turnuvayı kazanan sporcuları ifade eder?

32. Hangi ünlü Türk şairi, Kutadgu Bilig adlı eserinin yazarıdır?

32. Hangi ünlü Türk şairi, Kutadgu Bilig adlı eserinin yazarıdır?

33. Hangi ünlü film yönetmeni, Pulp Fiction ve Kill Bill gibi filmleriyle tanınıyor?

33. Hangi ünlü film yönetmeni, Pulp Fiction ve Kill Bill gibi filmleriyle tanınıyor?

34. 2023 yılında, hangi ülke Dünya Güreş Şampiyonası'nı düzenleyerek bu alanda önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı?

34. 2023 yılında, hangi ülke Dünya Güreş Şampiyonası'nı düzenleyerek bu alanda önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı?

35. 2023 yılında Küresel İklim Zirvesi toplantısı nerede düzenlendi?

35. 2023 yılında Küresel İklim Zirvesi toplantısı nerede düzenlendi?

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