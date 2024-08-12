35 Soruluk KPSS Tarzı Genel Kültür Testinde Kaç Soruyu Doğru Bileceksin?

Onedio testleri şimdi soruların içine gizlenmiş ipuçlarıyla daha eğlenceli! Bu 35 soruluk genel kültür testiyle hem bilginizi sınayacak, hem de keyifli vakit geçireceksiniz. Bazı sorularda da kendinizi KPSS sınavında hissedeceksiniz.

Hazırsanız, Başlayalım!