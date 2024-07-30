Osmanlı Tarihi Bilgini Test Et: 10/10 Yapabilir Misin?
Osmanlı Tarihi Bilgini Test Et: 10/10 Yapabilir Misin?
Tarih bilgine ne kadar çok güveniyorsun? 10 soruluk testimizde bakalım kaç soruyu doğru bileceksin.
Haydi başlıyoruz!
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1. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti hangi şehirdir?
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2. Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahı kimdir?
3. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli deniz savaşlarından biri olan "Preveze Deniz Savaşı" hangi padişah döneminde yapılmıştır?
4. Osmanlı İmparatorluğu'nun "Tanzimat Fermanı" hangi padişah tarafından ilan edilmiştir?
5. Osman Gazi'nin mezarı hangi şehirde bulunmaktadır?
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6. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Serasker" unvanı hangi görevle ilişkilidir?
7. Osmanlı İmparatorluğu'nun "Sultanahmet Camii" olarak bilinen camii hangi padişah döneminde yapılmıştır?
8. Osmanlı İmparatorluğu'nun "Harem" bölgesi hangi yapının içinde yer alır?
9. "Kaptan-ı Derya" unvanını taşıyan kişi kimdir?
10. Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini durduran önemli savaş hangisidir?
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