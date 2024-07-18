15 Soruluk Genel Kültür Testine Hazır mısın? Kaç Soruyu Bileceksin?
15 Soruluk Genel Kültür Testine Hazır mısın? Kaç Soruyu Bileceksin?
Genel kültür birikimine ne kadar güveniyorsun? 15 soruluk testimizde bakalım kaç soruyu doğru cevaplayabileceksin.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Nobel Edebiyat Ödülü'nü 2006 yılında kazanan Türk yazar kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hangi ünlü ressam "Yıldızlı Gece" ve "Ayçiçekleri" gibi eserlerle tanınır?
3. Hangi film, 1997 yılında En İyi Film Oscar'ını kazanmıştır?
4. 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen savaş hangi ülkeler arasında başlamıştır?
5. Hangi ünlü müzik grubu, "Stairway to Heaven" gibi şarkılarıyla tanınır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hangi gezegenin uydusu, "Titan" olarak bilinir?
7. Hangi spor dalında "Grand Slam" turnuvaları düzenlenir?
8. Hangi şehir, "Kolosseum" ve "Vatikan" gibi tarihi yapılarıyla ünlüdür?
9. Hangi ülkenin başkenti, "Wellington" şehridir?
10. Hangi ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezi konumundadır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hangi kitap, William Golding tarafından yazılmış ve bir grup çocuğun adada yaşadıkları deneyimi konu almıştır?
12. 2020 Yaz Olimpiyatları hangi şehirde düzenlenmiştir?
13. "Dünya'nın sekizinci harikası" olarak adlandırılan Petra Antik Kenti hangi ülkededir?
14. Hangi antik Yunan filozofu, "Eudaimonia" kavramını mutluluğun en yüksek hali olarak tanımlamıştır?
15. Türkiye'de hangi şehirde bulunan "Hattuşaş Antik Kenti", Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olarak bilinmektedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın