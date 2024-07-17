Ne Kadar Gıcık Bir İnsansın?
Ne Kadar Gıcık Bir İnsansın?
Bu testle senin gıcık mı yoksa uyumlu bir insan mı olduğunu belirliyoruz!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. İlk soruyla başlayalım. Arkadaş ortamında sen nasılsın?
4. Peki, arkadaşlarınla bir plan hazırladın ve kavgalı olduğun birisi daha gelecekmiş ne yapacaksın?
5. Çocukluğunda oyun oynarken mızıkçılık yapar mıydın?
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6. Hoşlandığın kişinin başkasıyla yakınlaştığını görsen ne yaparsın?
7. Yakın arkadaşın senden izinsiz eşyalarını kullansa tepkin ne olur?
8. Arkadaş grubunda açılan her konu için bir fikrin olur mu?
9. Bir mekanda arkadaşlarınla oturuyorsun ve çok sıkıldın. Ne yaparsın?
10. Sence sen her ortama ayak uydurabiliyor musun?
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Çok gıcık değilsin!
Gıcık sayılırsın!
Gıcıklık genlerine işlemiş!
Sen hiç gıcık değilsin!
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