Ne Kadar Gıcık Bir İnsansın?

Bazı insanlar vardır, ne tam anlamıyla gıcık olursunuz onlara, ne de tamamen uysal bulursunuz. İşte sen de tam olarak bu tarz bir insansın. Biraz şeytan tüyü var sende, hani derler ya 'şeytan tüyü' diye, o işte tam da senin karakterini anlatıyor. Bu durum aslında senin için oldukça avantajlı. Çünkü bu özelliğin sayesinde çevrendeki insanlarla olan bağın oldukça kuvvetli. Hatta sen onlara biraz gıcıklık yapsan bile, alınganlık göstermiyorlar. Ancak yine de dikkatli olmanı öneririm. Çünkü her ne kadar sevilsen de, herkesin bir tolerans seviyesi vardır ve bu seviye aşıldığında işler değişebilir. Bu yüzden gıcıklık yaparken bile bir yandan da dikkatli olman gerekiyor. Bu dengeyi koruyabildiğin sürece, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerin her zaman güçlü ve sağlam kalacaktır.