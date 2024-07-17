Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Ne Kadar Gıcık Bir İnsansın?

Ne Kadar Gıcık Bir İnsansın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 13:01

Bu testle senin gıcık mı yoksa uyumlu bir insan mı olduğunu belirliyoruz!

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. İlk soruyla başlayalım. Arkadaş ortamında sen nasılsın?

4. Peki, arkadaşlarınla bir plan hazırladın ve kavgalı olduğun birisi daha gelecekmiş ne yapacaksın?

5. Çocukluğunda oyun oynarken mızıkçılık yapar mıydın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hoşlandığın kişinin başkasıyla yakınlaştığını görsen ne yaparsın?

7. Yakın arkadaşın senden izinsiz eşyalarını kullansa tepkin ne olur?

8. Arkadaş grubunda açılan her konu için bir fikrin olur mu?

9. Bir mekanda arkadaşlarınla oturuyorsun ve çok sıkıldın. Ne yaparsın?

10. Sence sen her ortama ayak uydurabiliyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çok gıcık değilsin!

Yahu, birazcık şakacı, birazcık muzip bir tarafın olduğunu inkar etme! Ama dur bakalım, bu bir suç mu ki? Hangi insanın içinde bir parça şakacılık, bir parça muziplik yok ki, değil mi? Sorulara verdiğin cevaplardan yola çıkarak bir değerlendirme yaptık ve sonuç mu? Sen tam kıvamında bir şakacısın. Ne az, ne çok... Tam kararında. Bu yüzden de şakalarınla kimseyi rahatsız etmiyorsun, aksine çevrendeki insanları güldürüyorsun. Yani senin şakacılığın tam da olması gerektiği gibi, keyif verici ve eğlenceli. İşte bu yüzden seninle vakit geçirmek, herkes için bir nevi terapi gibi. Seninle geçirilen her an, insanların yüzünde bir tebessüm oluşturuyor ve bu da senin ne kadar değerli bir insan olduğunu gösteriyor.

Gıcık sayılırsın!

Bazı insanlar vardır, ne tam anlamıyla gıcık olursunuz onlara, ne de tamamen uysal bulursunuz. İşte sen de tam olarak bu tarz bir insansın. Biraz şeytan tüyü var sende, hani derler ya 'şeytan tüyü' diye, o işte tam da senin karakterini anlatıyor. Bu durum aslında senin için oldukça avantajlı. Çünkü bu özelliğin sayesinde çevrendeki insanlarla olan bağın oldukça kuvvetli. Hatta sen onlara biraz gıcıklık yapsan bile, alınganlık göstermiyorlar. Ancak yine de dikkatli olmanı öneririm. Çünkü her ne kadar sevilsen de, herkesin bir tolerans seviyesi vardır ve bu seviye aşıldığında işler değişebilir. Bu yüzden gıcıklık yaparken bile bir yandan da dikkatli olman gerekiyor. Bu dengeyi koruyabildiğin sürece, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerin her zaman güçlü ve sağlam kalacaktır.

Gıcıklık genlerine işlemiş!

Wow, şampanyaları patlatma zamanı geldi galiba! Gerçekten de, bu kadarını başarman karşısında dilimiz tutuldu, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İçimizde biraz kıskançlık duygusu kabarıyor, itiraf etmek gerekirse. Hem insanlara biraz burnunu dik, biraz da tüylerini kabart, ama yine de herkesin seni sevmesini sağlama yeteneğin gerçekten hayranlık uyandırıyor. Bu becerini nasıl kazandığın konusunda merak içindeyiz. Ancak bir yandan da bir uyarıda bulunmak istiyoruz: Bu gıcık hallerinle çok da ileri gitme. Dikkat et, bir gün etrafına baktığında hiç kimse kalmamış olabilir. O yüzden, bu gıcık hallerini biraz törpülemenin kimseye zarar vermeyeceğini düşünüyoruz, ne dersin?

Sen hiç gıcık değilsin!

Hayatının her anında pozitif enerji saçan, insanları etrafında toplayan bir çekim merkezi gibisin. Kimi insanlar gıcık, kimi insanlar sinir bozucu olabilir ama sen tamamen farklısın. Seninle geçirilen her an, neşe dolu bir karnaval havasında geçer. İyi niyetin, kalbinin temizliği ve samimiyetin, adeta bir ışık gibi etrafına yayılır.Herkesle iyi anlaşmak, senin için bir yaşam felsefesi. İnsanlarla kurduğun bağlar, sıcak ve samimi, adeta bir dostluk ağı oluşturuyor. İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı başaran, onları mutlu eden biri olmak senin için en önemli olan. İçten gülümsemen, tatlı dili ve hoş sohbetinle herkesin kalbini kazanmayı başarıyorsun.Seninle tanışan herkes, bu pozitif enerjiden etkileniyor ve seninle daha fazla zaman geçirmek istiyor. İşte bu yüzden, sen hiç gıcık bir insan değilsin. Tam aksine, herkesin hayatına renk katan, güneş gibi parlayan biri olarak tanınıyorsun.

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın