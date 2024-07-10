Kendini Tanıma Seviyen Ne Kadar Yüksek?
Kendini Tanıma Seviyen Ne Kadar Yüksek?
Kendini tanıma, hayatının her alanında başarılı olman ve mutlu olman için önemli bir anahtardır. Bu test, senin kendini ne kadar iyi tanıdığını keşfetmene yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir sorunla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
4. Kendini en çok hangi durumda rahat hissedersin?
5. En sevdiğin hobin nedir?
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6. Bir problemle karşılaştığında nasıl çözüm ararsın?
7. Hayatta en çok neye önem verirsin?
8. Hangi tür filmleri tercih edersin?
9. Sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?
10. Hangi renk seni en iyi tanımlar?
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Kendini iyi tanıyorsun!
Kendini tanıma yolunda ilerliyorsun!
Kendini tanımada orta seviyedesin!
Kendini tanımada başlangıç seviyesindesin!
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