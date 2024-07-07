Hayatının Ana Teması Ne?
Hayatının Ana Teması Ne?
Hayatınızın ana teması nedir? Hayatınızın merkezinde hangi değerler, amaçlar ve tutkular var? Bu test ile hayatınızın ana temasını keşfedebilir, kendinizi daha yakından tanıyabilirsiniz.
Hazır mısınız? Haydi, başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Kendinizi en çok hangi ortamda rahat hissedersiniz?
4. Hangi tür tatil sizin için en ideal?
5. Hayatta en çok neye değer verirsiniz?
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6. En büyük hayaliniz nedir?
7. Hangi aktivite sizi en mutlu eder?
8. Bir arkadaşınızla tartıştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
9. Hangi tür filmleri izlemeyi seversiniz?
10. Kendini aşağıdaki hayvanlardan hangisiyle özdeşleştirirsin?
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Özgürlük!
Aile!
Hırs
Yaratıcılık!
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