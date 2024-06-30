İlişkilerde Av mısın Avcı mı?
İlişkilerde Av mısın Avcı mı?
İlişkilerde hepimizin farklı yaklaşımları ve dinamikleri var. Kimimiz daha fazla kontrolü elinde tutmayı severken, kimimiz de olayların akışına bırakmayı tercih ederiz. Bu test, senin ilişki tarzını anlamana ve hangi role daha yatkın olduğunu keşfetmene yardımcı olacak.
Hazır mısın? Hadi başlayalım!
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1. Hoşlandığın birini ilk kez gördüğünde ne yaparsın?
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2. İlişkilerde iletişim tarzın nasıl?
3. Partnerinle tartışırken nasıl tepki verirsin?
4. İlk buluşmada neler yapmayı tercih edersin?
5. Kıskançlık konusunda kendini nasıl tanımlarsın?
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6. İlişkide sürprizler yapmayı sever misin?
7. Hoşlandığın kişiyi etkilemek için ne yaparsın?
8. Partnerinle ilgili ne kadar meraklısındır?
9. İlişkide bağımsızlık senin için ne kadar önemli?
10. Partnerinle geleceği konuşurken nasıl hissedersin?
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Avcısın!
Yarı Avcı, Yarı Av
Çoğunlukla Av
Tamamen Av
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İlişki yok ki olmuyor ben ne oluyorum o zaman la.