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İlişkilerde Av mısın Avcı mı?

İlişkilerde Av mısın Avcı mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 12:01

İlişkilerde hepimizin farklı yaklaşımları ve dinamikleri var. Kimimiz daha fazla kontrolü elinde tutmayı severken, kimimiz de olayların akışına bırakmayı tercih ederiz. Bu test, senin ilişki tarzını anlamana ve hangi role daha yatkın olduğunu keşfetmene yardımcı olacak. 

Hazır mısın? Hadi başlayalım!

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1. Hoşlandığın birini ilk kez gördüğünde ne yaparsın?

2. İlişkilerde iletişim tarzın nasıl?

3. Partnerinle tartışırken nasıl tepki verirsin?

4. İlk buluşmada neler yapmayı tercih edersin?

5. Kıskançlık konusunda kendini nasıl tanımlarsın?

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6. İlişkide sürprizler yapmayı sever misin?

7. Hoşlandığın kişiyi etkilemek için ne yaparsın?

8. Partnerinle ilgili ne kadar meraklısındır?

9. İlişkide bağımsızlık senin için ne kadar önemli?

10. Partnerinle geleceği konuşurken nasıl hissedersin?

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Avcısın!

Aşk oyununda sen bir avcısın, bir lider! Kararlı, cesur ve her zaman kontrolü elinde tutan bir karaktere sahipsin. İlişkilerde senin için ön planda olan şey, öncü olmak, yönlendirmek ve liderlik etmek. Bu senin doğanı ve bu yüzden de hoşlandığın kişiyi etkilemek için hiç durmadan, aktif bir şekilde çaba sarf ediyorsun.Her zaman hedefine odaklanmış bir avcı gibi, gözünü kestirdiğin kişiye ulaşmak için adeta bir strateji belirliyorsun. Ve genellikle de bu stratejin işe yarıyor, çünkü sen genellikle hedeflerine ulaşan birisin. Ancak unutma, her ne kadar bu enerjik ve aktif tavrınla etrafındakileri etkileyebilse de, bazen bu durum karşı tarafı biraz bunaltabilir.Evet, lider olmayı seviyorsun ve bu senin doğan. Ancak ilişkilerde denge de çok önemli. Karşı tarafı da dinlemeyi, onun da yönlendirmesine izin vermeyi unutma. Sonuçta aşk bir dans gibidir, tek taraflı yönetimle değil, karşılıklı adımlarla güzelleşir. Bu yüzden dengeyi bulmak, senin için önemli bir nokta olmalı. Aşk oyununda avcı olmak güzel, ama unutma ki her avcının da biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır.

Yarı Avcı, Yarı Av

Aşk oyununda sen, hem avcı hem de av olabilen bir denge ustası gibisin. Kimi zamanlar, ilişkinin lideri olmayı ve olayları yönlendirmeyi seviyorsun. Bu durumda, seninle birlikte olan kişiye adeta bir avcının hedefine odaklanması gibi odaklanıyorsun. Ancak, bazı durumlarda da kontrolü bırakmayı ve olayların doğal akışına bırakmayı tercih ediyorsun. İşte bu durumda, sen bir av gibi, olayların gelişimini bekliyorsun.Bu esnek yaklaşımın, ilişki dinamiklerinde seni oldukça uyumlu bir partner yapıyor. İster avcı ister av ol, her duruma hızlıca adapte olabiliyorsun. Ancak, bu durumun bir dezavantajı da var. Zaman zaman hangi rolde olacağını belirlemekte zorlanıyorsun. Avcı mı olmalı, yoksa av mı? İşte bu, senin aşk hayatındaki sürekli bir soru işareti oluyor. Ancak unutma, bu esnekliğin ve uyum yeteneğin, seni diğerlerinden farklı kılıyor ve ilişkilerinde benzersiz bir deneyim sunuyor.

Çoğunlukla Av

Aşk ve ilişkilerin karmaşık dünyasında, senin gibi biri genellikle av rolünü üstlenir. Bu, senin daha pasif bir karaktere sahip olduğunu ve olayların doğal akışına güvenmeyi tercih ettiğini gösterir. Senin için ilişkilerde en önemli olan şey, partnerinin inisiyatif alması ve seni yönlendirmesidir.Bu, senin daha rahat, stressiz ve belki de daha az karmaşık bir ilişki tarzını tercih ettiğini gösterir. Ancak, bu durum seni bazen kendi isteklerini dile getirmekten alıkoyabilir. Unutma, ilişkilerde karşılıklı iletişim ve anlayış her zaman en önemli unsurlardır.Bu yüzden, kendi isteklerini ve duygularını dile getirmekten çekinmemen gerektiğini unutmamalısın. Kendi sesini duyurmak ve isteklerini açıkça ifade etmek, hem senin hem de partnerin için daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki yaratabilir. Bu, senin ilişkideki rolünü ve dinamiklerini değiştirebilir, ancak bu her zaman kötü bir şey olmak zorunda değildir. Kendi sesini duyurmak, ilişkilerde daha dengeli bir dinamik yaratmanın anahtarı olabilir.

Tamamen Av

Aşk ve ilişkilerde sen tam bir 'go with the flow' tipisin! İlişkilerindeki olayların akışına kendini bırakmayı, partnerinin seni yönlendirmesini izlemeyi tercih ediyorsun. Kontrolü elinde tutmak yerine, genellikle pasif bir rol almayı seviyorsun. Bu durum, ilişkilerinde rahat ve huzurlu bir atmosfer yaratmanı sağlıyor. Ancak, bu durum bazen seni zor bir duruma sokabiliyor, özellikle de kendi isteklerini ve arzularını ifade etmek konusunda. Bu yüzden, daha dengeli ve aktif bir yaklaşım geliştirmen, ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Bu, hem senin hem de partnerinin ilişkiden daha çok keyif almasını sağlayabilir. Unutma, aşk bir dans gibidir ve her iki tarafın da adımlarını eşit şekilde atması gerekir.

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İlişki yok ki olmuyor ben ne oluyorum o zaman la.