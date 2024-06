İlişkilerde Av mısın Avcı mı?

Aşk ve ilişkilerde sen tam bir 'go with the flow' tipisin! İlişkilerindeki olayların akışına kendini bırakmayı, partnerinin seni yönlendirmesini izlemeyi tercih ediyorsun. Kontrolü elinde tutmak yerine, genellikle pasif bir rol almayı seviyorsun. Bu durum, ilişkilerinde rahat ve huzurlu bir atmosfer yaratmanı sağlıyor. Ancak, bu durum bazen seni zor bir duruma sokabiliyor, özellikle de kendi isteklerini ve arzularını ifade etmek konusunda. Bu yüzden, daha dengeli ve aktif bir yaklaşım geliştirmen, ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Bu, hem senin hem de partnerinin ilişkiden daha çok keyif almasını sağlayabilir. Unutma, aşk bir dans gibidir ve her iki tarafın da adımlarını eşit şekilde atması gerekir.