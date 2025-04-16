CHP'ye Kayyum İddiası: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İlk Açıklama Geldi
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum atanacak iddiası ortalığı karıştırdı. İddaya ilişkin peş peşe yalanlama gelirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ilk açıklama geldi.
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Sosyal medya hesabından açıklama paylaşım yapan Altun, ''Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır'' dedi.
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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı;
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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