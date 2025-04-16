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CHP'ye Kayyum İddiası: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İlk Açıklama Geldi

CHP'ye Kayyum İddiası: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İlk Açıklama Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 00:06

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum atanacak iddiası ortalığı karıştırdı. İddaya ilişkin peş peşe yalanlama gelirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ilk açıklama geldi.

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Sosyal medya hesabından açıklama paylaşım yapan Altun, ''Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama paylaşım yapan Altun, ''Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır'' dedi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’ye, Hikmet Çetin’in geçici kayyum olarak atanacağını öne sürdü.  Bu iddia ortalığı karıştırdı. İddianın yalan olduğuna ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı;

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı;

'Sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayatımıza da zarar verebilmektedir.

Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır.

Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır.

Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır.

Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir.'

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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