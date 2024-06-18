Aşkta Ne Kadar Gururlusun?
Aşkta Ne Kadar Gururlusun?
Aşk, her insan için farklı anlamlar taşır. Peki, sen aşkta ne kadar gururlusun? Bu test, aşka ve ilişkilerine bakış açını ortaya çıkaracak! Hazırsan, soruları cevaplamaya başlayalım.
Haydi teste!
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1. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
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2. Partnerinle bir tartışma yaşadığında nasıl tepki verirsin?
3. Partnerin sana haksızlık yaptığında ne yaparsın?
4. Partnerine kişisel sorunlarını anlatmak sana nasıl hissettirir?
5. Partnerinle gelecek planları yaparken nasıl hissedersin?
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6. Aşk hayatında hangi söze daha çok inanırsın?
7. Partnerinin seni kıskanmasını nasıl karşılarsın?
8. Partnerinle uzun süre ayrı kalmak zorunda kalsan ne yaparsın?
9. Partnerinle ilgili en büyük korkun nedir?
10. Aşkta en büyük fedakarlığı yapar mısın?
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Senin aşkında gurura yer yok!
Aşkta dengelisin!
Gururundan ödün vermiyorsun!
Sen aşkı umursamıyorsun bile!
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