Sizin aşk hikayeniz, Anne ve Gilbert'ın efsanevi aşkına benziyor. Sen, tıpkı Anne gibi, hayatı dolu dolu yaşayan, hayal gücü geniş, enerjisi yüksek ve sevgi dolu bir kalbe sahip bir bireysin. Sevgilin ise, Gilbert'ın zekası, cesareti ve güvenilirliği ile aynı çizgide. İkinizin de birbirine ilk olarak arkadaşça bir sevgi beslemesi, zamanla bu dostluk bağının daha derin ve anlamlı bir aşka dönüşmesini sağladı.Hayatın zorlu dönemeçlerinde birbirinize olan desteğinizi hiç esirgemediniz. Birlikte büyüdünüz, birlikte güldünüz, birlikte ağladınız. Anne ve Gilbert'ın hikayesinde olduğu gibi, sizin ilişkiniz de karşılıklı saygı, anlayış ve sevgi üzerine kurulu. Bu güçlü bağ, dostlukla daha da pekişti ve ilişkiniz, tıpkı Anne ve Gilbert'ınki gibi, büyük bir aşka dönüştü.Bu hikaye, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir dostluk hikayesi. İkinizin de birbirinize olan bağlılığı, sevgi dolu kalpleriniz ve birbirinize olan saygınız, ilişkinizi daha da güçlü kılıyor. Bu, Anne ve Gilbert'ın hikayesinin de özü; aşkın yanı sıra, dostluğun ve saygının da önemini vurguluyor. İşte sizin hikayeniz de tam olarak bu; aşk, dostluk ve saygı üzerine kurulu, kuvvetli bir bağ.