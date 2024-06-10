Hangi Netflix Dizi Çiftisiniz?
Hangi Netflix Dizi Çiftisiniz?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birlikte vakit geçirirken hangi aktiviteyi tercih edersiniz?
4. İlişkinizde hangi rolü üstlenirsiniz?
5. Tartışmalarınızı nasıl çözüme kavuşturursunuz?
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6. İlişkinizdeki en büyük güçlüğü aşmanın yolu nedir?
7. Birlikte seyahat etmeyi düşünürseniz, hangi destinasyon sizi en çok çeker?
8. Birlikte izlemek için bir dizi seçmek zorundasınız. Hangisini tercih edersiniz?
9. Partnerinizin sizi en çok neyde etkilediğini düşünüyorsunuz?
10. Hangi özelliği ilişkinizde en çok takdir edersiniz?
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Anne ve Gilbert!
Ragnar ve Lagertha!
Elizabeth ve Philip!
Monica ve Chandler!
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