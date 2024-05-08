İlişkinizin Temelini Oluşturan Aşk Dilini Keşfedin!
İlişkinizin Temelini Oluşturan Aşk Dilini Keşfedin!
Her ilişkinin temelinde farklı bir iletişim dili yatar. Bu test, sizin ve partnerinizin ilişkisinde öne çıkan aşk dilini belirlemenize yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Partnerinizle nasıl tanıştınız?
4. Beraber vakit geçirmeyi tercih ettiğiniz yer neresidir?
5. Partnerinizin sizi en çok ne zaman mutlu ettiğini düşünürsünüz?
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6. Bir problemle karşılaştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
7. Partnerinizin sizin için en önemli olduğunu hissettiğiniz an nedir?
8. İlişkinizde hangi konuda en çok anlaşmazlık yaşarsınız?
9. Birlikte olduğunuzda en çok neyden keyif alırsınız?
10. Birlikte olduğunuzda en çok neyi paylaşırsınız?
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Sözlü İfade
Zaman Ayırma ve Kaliteli Zaman Geçirme
Sürprizler ve Jestler
Fiziksel Temas
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