İlişkilerde Bağlanma Stili Nedir? Partnerinizi Daha İyi Anlamak İçin Tanıyın
İlişkilerde Bağlanma Stili Nedir? Partnerinizi Daha İyi Anlamak İçin Tanıyın
Bağlanma stili, ilişkilerde güçlü ve tatmin edici bağlar kurmanızda yardımcı olur. Duygusal olarak daha dengeli bir ilişki kurabilirsiniz. Bağlanma stillerini tanıyalım 👇
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İnsanlar, yetiştirilme şekline ve çocukluğundaki alışkanlıklara göre ilişki kurmayı öğrenirler.
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Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler ilişkide nasıldır? İlk olarak bundan başlayalım.
Kaygılı bağlanma stilinde bireyler, ilk maddenin zıttı şeklinde davranırlar. Bu stilde güven yok denecek kadar azdır.
Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler, duygusal yakınlıktan kaçınırlar...
Korkulu-kaçıngan bağlanmada hem yakınlıktan hem de yalnız kalmaktan korkarlar.
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Kendi davranışlarınızı ve duygusal tepkilerinizi gözlemleyerek bağlanma stilinizi tanıyabilirsiniz.
Partneriniz ile bağlanma stiliniz hakkında açık ve dürüst konuşmak, ilişkinizde anlayış ve empatiyi geliştirir.
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