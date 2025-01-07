İlişkilerde Bağlanma Stili Nedir? Partnerinizi Daha İyi Anlamak İçin Tanıyın

Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler ilişkide hem kendilerine hem de partnerlerine güvenirler. Duygusal olarak partneriyle dürüst iletişim kurarlar. Bağımsız bir birey olmanın, yalnız biri olmadığı arasında bağlantıyı daha net anlarlar Eğer bu stille partnerinize bağlıysanız, destekleyici bir tutum sergilemekten de çekinmezsiniz.