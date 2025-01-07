Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Sadettin Saran Hakkında Yurt Dışı Çıkış Yasağı İddiası
Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Sadettin Saran Hakkında Yurt Dışı Çıkış Yasağı İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Saran Holding’in sahibi Sadettin Saran’ın ifade verdiği ortaya çıkmıştı. ODA TV’de yer alan habere göre, hakimliğin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdiği iddia edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sports’ta yapılan maç yayınlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla Sadettin Saran’ın ifadesini başvurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadettin Saran, yaşananların gözaltı olmadığını ve maç yayınları sebebiyle ifadesinin alındığını açıklamıştı.
ODA TV, hakimliğin Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdiğini duyurdu.
İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı kararda, “Şüpheli Steven Sadettin Saran CMK’nın 109/3-a bendi uyarınca hakkında kamu davası açılıncaya kadar ‘yurt dışına çıkamamak’ suretiyle adli kontrol altına alınmasına…” ifadeleri kullanıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Aaa şaşırtıcı, Fenerbahçe başkan adaylarından biriydi galiba bu 2011'de avrupadan şike yüzünden ceza alan takımın başkan adayının bu tür bir konu da suçlanma... Devamını Gör