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İş İnsanı Sadettin Saran Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Gözaltına Alındı

İş İnsanı Sadettin Saran Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Gözaltına Alındı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 23:55

İş insanı Sadettin Saran yasadışı bahisten polis gözetiminde başsavcılık sorgusuna alındı.

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Oda TV'de yer alan habere göre Sadettin Saran yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı.

Oda TV'de yer alan habere göre Sadettin Saran yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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