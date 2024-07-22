Sadettin Saran Evdeki Yardımcısına Helikopter Dersi Verdi: 'Memleketine Gidersin, Havan Olur'

İş insanı Sadettin Saran, evdeki yardımcısına helikopter sürme dersi verdi. Yardımcısına teknik terimleri anlatan Saran, 'Bunu öğren memleketine gider gelirsin, havan olur indiğinde.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü iş insanı Sadettin Saran, evdeki işleri yapan yardımcısı Arife'ye helikopter sürmeyi öğrettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yardımcısına teknik terimleri tek tek anlatan Saran, 'Bunu öğren memleketine gider gelirsin, havan olur indiğinde.' dedi. Saran'ın paylaşımı bazı kişiler tarafından sevimli bulunurken, bazıları ise 'samimiyetsiz' yorumu yaptı. İşte o anlar; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın