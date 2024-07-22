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Sadettin Saran Evdeki Yardımcısına Helikopter Dersi Verdi: 'Memleketine Gidersin, Havan Olur'

Sadettin Saran Evdeki Yardımcısına Helikopter Dersi Verdi: 'Memleketine Gidersin, Havan Olur'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 16:34

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İş insanı Sadettin Saran, evdeki yardımcısına helikopter sürme dersi verdi. Yardımcısına teknik terimleri anlatan Saran, 'Bunu öğren memleketine gider gelirsin, havan olur indiğinde.' dedi.

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Ünlü iş insanı Sadettin Saran, evdeki işleri yapan yardımcısı Arife'ye helikopter sürmeyi öğrettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, evdeki işleri yapan yardımcısı Arife'ye helikopter sürmeyi öğrettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yardımcısına teknik terimleri tek tek anlatan Saran, 'Bunu öğren memleketine gider gelirsin, havan olur indiğinde.' dedi. Saran'ın paylaşımı bazı kişiler tarafından sevimli bulunurken, bazıları ise 'samimiyetsiz' yorumu yaptı. İşte o anlar; 📹

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