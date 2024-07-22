Kocasını Takip Etmek İçin Ayakkabısına AirTag Diken Kadın Tartışmalara Neden Oldu

Eşini takip etmek için ayakkabısına AirTag takip cihazı diken kadının kaydettiği görüntü sosyal medyada tepki çekti. Görüntüyü izleyenler kadının yaptığı şeyin güvensizlik olduğunu söyledi.
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Eşini takip etmek için ayakkabısına takip cihazı diken kadının kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
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Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları kadının yaptığının güvensizlik olduğunu söyleyerek, 'Bunu yapıyorsan neden evlendin?' dedi. İşte o görüntüler; 📹
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