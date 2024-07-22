Eskişehir CHP İl Başkanı Talat Yalaz Sokak Köpekleri İçin Yapılan Eyleme Katıldı

Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa teklifi tepki toplamış, vatandaşlar tepkilerini sokaklarda bir araya gelerek, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak göstermişlerdi. Yasanın geri çekilmesi için eylemler devam etmekte. Eskişehir’de düzenlenen eylemde ise CHP İl Başkanı Talat Yalaz vatandaşlara eşlik etti.
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Talat Yalaz “Hayvanları katletmeyi öneriyorlar, biz bunu kabul etmiyoruz.” dedi.
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Devamında ise “Tarihişe direnişe hazır olsunlar. Direne direne kazanacağız.” sözlerini dile getirdi.
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Eskişehir de çok zamandır kısırlaştırma işlemini yapıyor. Orada da birlikte yaşam var, CHP’ye ait bölgelerde. Bakın zaten sorun sorun diyen yerler hep bencil... Devamını Gör
ya sizin işiniz gücünüz yokmu adamlar sizi trolluyor sizde yapıyorsunuz. biz erken seçim istiyoruz bunun için çıkın konuşun bu krizden çıkarın ülkemizi bize ... Devamını Gör
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