Selanik’te 540 TL’ye Sınırsız Akşam Yemeği Hizmeti Veren İşletme Dikkat Çekti

Son günlerde biliyorsunuz ki Yunanistan tatilleri revaçta. Kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte tatil için Yunanistan’ı tercih edenler fiyatların uygun olması hakkında paylaşımlar yapıyor. Paylaşım yapanlardan biri de Selanik’te 15 euro’ya sınırsız akşam yemeği yiyen bir içerik üreticisi oldu.