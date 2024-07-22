İskeleden Su Altı Kamerasını Bırakan Adam Köpek Balığının Kamera ile İmtihanını Anbean Kaydetti

Su altı kamerasıyla iskelenin altında gezen balıkları görüntülemek isteyen bir adam, köpek balığını kayda aldı. Dakikalarca su altı kamerasını dişleyen köpek balığını böyle görüntülerle kayda almak içerik üreticisi için güzel bir denk geliş olmuştu. Gelin görüntülere birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su altı kamerasını denize bırakmasıyla birlikte köpek balığının gelmesi bir oldu. Hareketliliği gören köpek balığı hemen kameraya yaklaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve dakikalar boyunca su altı kamerasını parçalamaya çalıştı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın