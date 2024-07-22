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İskeleden Su Altı Kamerasını Bırakan Adam Köpek Balığının Kamera ile İmtihanını Anbean Kaydetti

İskeleden Su Altı Kamerasını Bırakan Adam Köpek Balığının Kamera ile İmtihanını Anbean Kaydetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 10:25

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Su altı kamerasıyla iskelenin altında gezen balıkları görüntülemek isteyen bir adam, köpek balığını kayda aldı. Dakikalarca su altı kamerasını dişleyen köpek balığını böyle görüntülerle kayda almak içerik üreticisi için güzel bir denk geliş olmuştu. Gelin görüntülere birlikte bakalım.

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Su altı kamerasını denize bırakmasıyla birlikte köpek balığının gelmesi bir oldu. Hareketliliği gören köpek balığı hemen kameraya yaklaştı.

Su altı kamerasını denize bırakmasıyla birlikte köpek balığının gelmesi bir oldu. Hareketliliği gören köpek balığı hemen kameraya yaklaştı.

Ve dakikalar boyunca su altı kamerasını parçalamaya çalıştı.

Ve dakikalar boyunca su altı kamerasını parçalamaya çalıştı.

İşte detaylar 👇

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