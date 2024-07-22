Daha Önce Gördüğünüz Laleleri Unutun: Şırnak'ta Yetişen Ters Lalelerin Güzelliği Sizi Etkisi Altına Alacak

Ülkemizde yetişen ve tarihi çok eski yıllara dayanan güzel güzeli lale bitkisinin ters halde yetişenine daha önce denk gelmiş miydiniz? Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde türleriyle karşılaşılan ters laleler güzelliğiyle adeta insanı büyülüyor. Gelin bir içerik üreticisinin gözünden ters lalelere bizler de bakalım.
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hasanugun_official adlı Instagram profilinden Şırnak dağlarında yetişen ters laleleri kayda alan Hasan Uğun adlı vatandaş, izleyicilere adeta görsel şölen yaşattı.
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Aynı zamanda bu endemik lale türünün kar yağdıktan sonra dağlarda yetiştiğini ve 20 günlük kısa bir ömrü olduğunu da aktardı.
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Doğa sen nasıl muhteşem bir şeysin. Şunların güzelliğine bak ❤️❤️❤️
Fritillaria imperialis. 🥹 Gördüğüm an onlarca anı canlandı gözümün önünde. Okul yıllarımdan en unutamadığım bitkidir, hakkında destan gibi cevap yazdığım sor... Devamını Gör
yurtdisinda soganinin tanesini 50-60 tl'ye satiyorlar, bizde aldik diktik bahceye, cikti, guzel bir cicek. demek ki ticari olarak piyasada var ve cogaltilabi... Devamını Gör