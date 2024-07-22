Görüş Bildir
Haberler
Video
Daha Önce Gördüğünüz Laleleri Unutun: Şırnak'ta Yetişen Ters Lalelerin Güzelliği Sizi Etkisi Altına Alacak

Daha Önce Gördüğünüz Laleleri Unutun: Şırnak'ta Yetişen Ters Lalelerin Güzelliği Sizi Etkisi Altına Alacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 08:55

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde yetişen ve tarihi çok eski yıllara dayanan güzel güzeli lale bitkisinin ters halde yetişenine daha önce denk gelmiş miydiniz? Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde türleriyle karşılaşılan ters laleler güzelliğiyle adeta insanı büyülüyor. Gelin bir içerik üreticisinin gözünden ters lalelere bizler de bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

hasanugun_official adlı Instagram profilinden Şırnak dağlarında yetişen ters laleleri kayda alan Hasan Uğun adlı vatandaş, izleyicilere adeta görsel şölen yaşattı.

hasanugun_official adlı Instagram profilinden Şırnak dağlarında yetişen ters laleleri kayda alan Hasan Uğun adlı vatandaş, izleyicilere adeta görsel şölen yaşattı.

Aynı zamanda bu endemik lale türünün kar yağdıktan sonra dağlarda yetiştiğini ve 20 günlük kısa bir ömrü olduğunu da aktardı.

Aynı zamanda bu endemik lale türünün kar yağdıktan sonra dağlarda yetiştiğini ve 20 günlük kısa bir ömrü olduğunu da aktardı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emel

Doğa sen nasıl muhteşem bir şeysin. Şunların güzelliğine bak ❤️❤️❤️

Arwen

Fritillaria imperialis. 🥹 Gördüğüm an onlarca anı canlandı gözümün önünde. Okul yıllarımdan en unutamadığım bitkidir, hakkında destan gibi cevap yazdığım sor... Devamını Gör

Rasen Maher

yurtdisinda soganinin tanesini 50-60 tl'ye satiyorlar, bizde aldik diktik bahceye, cikti, guzel bir cicek. demek ki ticari olarak piyasada var ve cogaltilabi... Devamını Gör