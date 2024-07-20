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Hayatını Okumaya Adadı! 17 Yıllık Üniversite Eğitimine 26 Diploma Sığdıran Dr. İslam Deviren

Hayatını Okumaya Adadı! 17 Yıllık Üniversite Eğitimine 26 Diploma Sığdıran Dr. İslam Deviren

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 11:45

Diyarbakır’da yaşayan 36 yaşındaki İslam Deviren ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 26 diplomaya sahip. 15 yıldır Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yapan Deviren, 17 yıllık üniversite hayatında bu diplomalara erişti. Deviren, öğrenim tutkusuyla elde ettiği başarılarını Guinness Rekorlar Kitabına başvurarak taçlandırmak istiyor.

Kaynak: İHA

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İHA’dan Muhammet Hüseyin İçli ve Ali Alkan’ın haberine göre Deviren’in serüveni 2009’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği bölümüyle başladı.

İHA’dan Muhammet Hüseyin İçli ve Ali Alkan’ın haberine göre Deviren’in serüveni 2009’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği bölümüyle başladı.

Kendini okumaya adayan Deviren’in psikoloji, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ziraat mühendisliği gibi alanlarda diplomaları bulunuyor.

Kendini okumaya adayan Deviren’in psikoloji, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ziraat mühendisliği gibi alanlarda diplomaları bulunuyor.

İşte detaylar 👇

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