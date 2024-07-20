Emrah Safa Gürkan “Roman Okumak Nedir Ya Edebiyatın Çağı Geçti” Yorumu Karşısında İsyan Etti

Tarihçi ve akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Emrah Safa Gürkan’ın kitap okumaya verdiği önemi bilmeyen yoktur. Sosyal medya hesaplarından da bu konular hakkında içerikler üreten Gürkan’a “Hocam roman okumak nedir ya? Ekonomi, iş, para, tarih vs. konu kitapları okunur ama edebiyatın çağı geçti.” yorumu gelince yanıt da gecikmedi.