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Emrah Safa Gürkan “Roman Okumak Nedir Ya Edebiyatın Çağı Geçti” Yorumu Karşısında İsyan Etti

Emrah Safa Gürkan “Roman Okumak Nedir Ya Edebiyatın Çağı Geçti” Yorumu Karşısında İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 10:31

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Tarihçi ve akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Emrah Safa Gürkan’ın kitap okumaya verdiği önemi bilmeyen yoktur. Sosyal medya hesaplarından da bu konular hakkında içerikler üreten Gürkan’a “Hocam roman okumak nedir ya? Ekonomi, iş, para, tarih vs. konu kitapları okunur ama edebiyatın çağı geçti.” yorumu gelince yanıt da gecikmedi.

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Emrah Safa Gürkan gelen yorum karşısında “Köylü gibi bir şey bu, ‘Tohumu atarım hasatı alırım. Hasadı alamıyorsam fayda almam.’ 10 sene sonraya da yatırım yapacaksan kitap okuyacaksın.” sözleriyle konuşmaya başladı.

Emrah Safa Gürkan gelen yorum karşısında “Köylü gibi bir şey bu, ‘Tohumu atarım hasatı alırım. Hasadı alamıyorsam fayda almam.’ 10 sene sonraya da yatırım yapacaksan kitap okuyacaksın.” sözleriyle konuşmaya başladı.

“Roman okuyan insanlar mutlak iyilerle mutlak kötülere inanmazlar. Hayattaki grileri görürler, sonra hakem pozisyonuna ve Tanrı modeline geçerler.” sözlerini de ekledi.

“Roman okuyan insanlar mutlak iyilerle mutlak kötülere inanmazlar. Hayattaki grileri görürler, sonra hakem pozisyonuna ve Tanrı modeline geçerler.” sözlerini de ekledi.

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