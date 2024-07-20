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Adana’da Polisten Kaçan Motosikletliler Trenin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Adana’da Polisten Kaçan Motosikletliler Trenin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 09:13

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Adana’da geçtiğimiz aylarda yaşanan bir kazanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Motosikletli şahıs ve arkasında oturan arkadaşı polisten kaçmak isterken tren yoluna girdi ancak işler tahmin ettiklerinden çok daha kötü sonuçlandı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bir başka motosikletlinin kamerasına anbean yansıyan olayda polisten kaçmak isteyen motosikletliler trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bir başka motosikletlinin kamerasına anbean yansıyan olayda polisten kaçmak isteyen motosikletliler trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Motosikletliler trenin geldiğini görünce motordan inerek canları kurtarsalar da motosikletleri trenin altında kaldı.

Motosikletliler trenin geldiğini görünce motordan inerek canları kurtarsalar da motosikletleri trenin altında kaldı.

İşte detaylar 👇

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