Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sokak Köpekleri Hakkında Hazırlanan Yasa İçin Konuştu

Geçtiğimiz aylarda sokak köpekleri hakkında düzenlenen yasa tasarısı kısa sürede büyük yankı uyandırmış, ülkenin dört bir yanından tepkiler gelmişti. Son günlerde ise uygulamaya geçilmemesi için tüm hayvanseverler eylemler gerçekleştiriyor, sosyal medya paylaşımlarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konu hakkında Twitter hesabından paylaşım yaptı.
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Özcan, “Ben bir belediye başkanı olarak bu canları nasıl öldüreyim? (…) Kusura bakmayın, idam sehpasına bile götürseniz, Bolu Belediye Başkanı olarak bunu uygulayamam.” sözlerini kullandı.
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