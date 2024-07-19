Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sokak Köpekleri Hakkında Hazırlanan Yasa İçin Konuştu

Geçtiğimiz aylarda sokak köpekleri hakkında düzenlenen yasa tasarısı kısa sürede büyük yankı uyandırmış, ülkenin dört bir yanından tepkiler gelmişti. Son günlerde ise uygulamaya geçilmemesi için tüm hayvanseverler eylemler gerçekleştiriyor, sosyal medya paylaşımlarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.