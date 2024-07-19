Trump İçin Tişörtünü Yırttı: Güreşçi Hulk Hugon Trump’ın Seçim Kampanyasında Konuştu

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlenen Donald Trump, gelecek dönem seçimleri için seçim kampanyalarına devam ediyor. Suikast girişiminde kurşunun kulağını sıyırması sonucu ucuz atlatan Donald Trump için destekçilerinin de kulaklarını bandajladıklarımı görmüştük. Şimdiyse seçim kampanyasına konuşma yapan destekçiler oldu.