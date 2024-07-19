Trump İçin Tişörtünü Yırttı: Güreşçi Hulk Hugon Trump’ın Seçim Kampanyasında Konuştu

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlenen Donald Trump, gelecek dönem seçimleri için seçim kampanyalarına devam ediyor. Suikast girişiminde kurşunun kulağını sıyırması sonucu ucuz atlatan Donald Trump için destekçilerinin de kulaklarını bandajladıklarımı görmüştük. Şimdiyse seçim kampanyasına konuşma yapan destekçiler oldu.
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Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hugon oldu. Konuşma anının hararetiyle tişörtünü yırtan güreşçinin içinde Trump yazılı bir atlet yer alıyordu.
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Konuşmasında ise "Geçen hafta kahramanıma ateş açıldığında, ABD'nin sıradaki başkanını öldürmeye kalkıştıklarında dedim ki 'Yeter artık!' Açın Trumpamania'nın önünü! Yeniden Trumpamania yönetsin, Trumpamania Amerika'yı yeniden harika yapsın." sözlerini kullandı.
İşte o anlar 👇
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