Kavga İhbarına Giden Jandarmanın Başına Gelenler: Definecilerin Yaptığı Büyüyü Tespit Ettiler

Nevşehir’de yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu. Bir ev sahibi ile kiracı arasında kavga yaşandığı ihbarına giden jandarma ekipleri, ev sahibinin kiracı için yaptırdığı büyüyü tespit etti. Evi alan kişilerin, kaçak define araması yapmak için evi satın aldığı öğrenildi.