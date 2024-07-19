Kavga İhbarına Giden Jandarmanın Başına Gelenler: Definecilerin Yaptığı Büyüyü Tespit Ettiler
Kavga İhbarına Giden Jandarmanın Başına Gelenler: Definecilerin Yaptığı Büyüyü Tespit Ettiler
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Mazı köyünde define aramak isteyen kişiler, 2 katlı evi satın aldı.
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Evin yeni sahipleri, evdeki kiracıyı çıkarmak istedi ancak kiracı evi boşaltmayınca aralarında kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine köye giden Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akıllara durgunluk veren bir başka olayla karşılaştı.
Yeni ev sahibinden şikayetçi olan Servet D. birkaç gün önce evi yeni alan şahısların foseptik çukuruna bir şeylerin attıklarını söyledi. Bunun üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri foseptik çukurunda şoke eden olayla karşılaştı.
Jandarma ekipleri foseptik çukurunda kiracıların fotoğraflarının bağlı bulunduğu hayvanlara ait kemik parçalarını buldu. Yeni ev sahibinin kiracıları bir an önce çıkartmak için büyü yaptırdığı anlaşıldı. Yaptıkları büyüyü evin foseptik çukuruna attıkları güvenlik kameralarına yansıdı.
Çevrede aramalarını genişleten jandarma ekipleri evin bahçesinin başka bir bölümünde yaklaşık 30 metre derinliğinde kazılmış bir çukur gördü. Yapılan araştırmada evi yeni alan kişilerin evin bahçesinde define aradıkları ve evi de define aramak için satın aldıkları ortaya çıktı.
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Jandarma ekipleri evi satın alan 1 kişi ile define arayan bir başka kişiyi gözaltına aldı.
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