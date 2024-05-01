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TikTok'taki Popüler Kürek Kemiğini Satırla Kırma Videolarının Büyü ile İlişkisini Öğrenince Kanınız Donacak

TikTok'taki Popüler Kürek Kemiğini Satırla Kırma Videolarının Büyü ile İlişkisini Öğrenince Kanınız Donacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.05.2024 - 09:16

TikTok'ta hiç kürek kemiği kıran kasaba denk gelip sebebini merak ettiniz mi? Cevabınız evetse bizimle gelin!

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İnternet dünyası gerçekten çok derin ve çok şaşırtıcı içeriklere sahip. Bunlardan bir tanesi de kürek kemiğiyle yapılan büyülere karşı alınan önlemler.

İnternet dünyası gerçekten çok derin ve çok şaşırtıcı içeriklere sahip. Bunlardan bir tanesi de kürek kemiğiyle yapılan büyülere karşı alınan önlemler.

Efendi Kasap olarak bilinen sosyal medya fenomeni bir kasap, TikTok'ta neden kasapların kürek kemiklerini kırıp çöpe attıklarını şöyle anlattı 👇

Efendi Kasap olarak bilinen sosyal medya fenomeni bir kasap, TikTok'ta neden kasapların kürek kemiklerini kırıp çöpe attıklarını şöyle anlattı 👇

Zaman zaman haberlerde gördüğümüz uzuvları kesilmiş kedilerin, köpeklerin sakat kalmasına sebep olan şey de tam olarak bu.

Zaman zaman haberlerde gördüğümüz uzuvları kesilmiş kedilerin, köpeklerin sakat kalmasına sebep olan şey de tam olarak bu.

Çoğu kişinin "kara büyü" olarak inandığı büyü çeşidi için bu kürek kemiğinin gerektiği iddia ediliyor.

Çoğu kişinin "kara büyü" olarak inandığı büyü çeşidi için bu kürek kemiğinin gerektiği iddia ediliyor.

Kasaplar da bu büyü işine alet olmamak adına etten sıyrılmış kürek kemiklerini satırla parçalayıp çöpe öyle atıyor.

Kasaplar da bu büyü işine alet olmamak adına etten sıyrılmış kürek kemiklerini satırla parçalayıp çöpe öyle atıyor.
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Gelin bu kürek kemiği kırma olayını Efendi Kasap'tan öğrenelim 👇

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