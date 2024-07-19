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Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve BTK’dan Microsoft Açıklaması: “Siber Saldırı Değil”

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve BTK’dan Microsoft Açıklaması: “Siber Saldırı Değil”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.07.2024 - 11:46 Son Güncelleme: 19.07.2024 - 12:31

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK): “Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu da basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Bir siber saldırı söz konusu değil, önlemlerimizi aldık” dedi. 

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Dünya genelinde Crowdstrike güncellemesi nedeniyle ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

Dünya genelinde Crowdstrike güncellemesi nedeniyle ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

Türkiye’de de yaşanan aksaklıklar sonrasında BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

Türkiye’de de yaşanan aksaklıklar sonrasında BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu basın mensuplarına yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu basın mensuplarına yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

'Bir siber saldırı söz konusu değil” diyen Bakan Uraloğlu, sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti. 

Bakan Uraloğlu, 'İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir.'

Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan da şu açıklama geldi:

Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan da şu açıklama geldi:

'Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.'

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