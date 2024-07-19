Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve BTK’dan Microsoft Açıklaması: “Siber Saldırı Değil”
Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve BTK’dan Microsoft Açıklaması: “Siber Saldırı Değil”
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK): “Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu da basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Bir siber saldırı söz konusu değil, önlemlerimizi aldık” dedi.
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Dünya genelinde Crowdstrike güncellemesi nedeniyle ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.
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Türkiye’de de yaşanan aksaklıklar sonrasında BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu basın mensuplarına yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:
Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan da şu açıklama geldi:
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