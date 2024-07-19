Tüm Dünyada Microsoft Kaynaklı Sistemler Çöktü: Elon Musk Dalga Geçti
Tüm Dünyada Microsoft Kaynaklı Sistemler Çöktü: Elon Musk Dalga Geçti
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un Crowdstrike güncellemesi nedeniyle dünya genelinde birçok alanda erişim sıkıntıları yaşanıyor. Microsoft’ta yaşanan sorun tüm dünyada gündem olurken Elon Musk da Microsoft’ta yaşanan soruna sessiz kalmadı.
İşte Microsoft alt yapısı nedeniyle dünyada yaşanan erişim sıkıntıları hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
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