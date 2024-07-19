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Tüm Dünyada Microsoft Kaynaklı Sistemler Çöktü: Elon Musk Dalga Geçti

Tüm Dünyada Microsoft Kaynaklı Sistemler Çöktü: Elon Musk Dalga Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.07.2024 - 11:15

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un Crowdstrike güncellemesi nedeniyle dünya genelinde birçok alanda erişim sıkıntıları yaşanıyor. Microsoft’ta yaşanan sorun tüm dünyada gündem olurken Elon Musk da Microsoft’ta yaşanan soruna sessiz kalmadı. 

İşte Microsoft alt yapısı nedeniyle dünyada yaşanan erişim sıkıntıları hakkında yapılan yorumlardan bazıları: 

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