Mersin’de Kalpleri Eriten Anlar! Gittiği Her Yere Horozu Beşbeş’i de Götüren Sahibi

Mersin’de yaşayan Adnan Bala ve Kerime Özdemir çifti, biricik horozları Beşbeş ile kuvvetli bir bağa sahip. Brahma cinsi horozlarına çocukları gibi bakan, değer veren çift her görenin dikkatini çekmeyi de başarıyor. Özellikle Adnan Bala nereye giderse motoruyla birlikte Beşbeş’i de yanında götürüyor.
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Beşbeş ile birlikte baktıkları bir horozları ve birkaç tavukları daha olsa da, Beşbeş ile aralarındaki bağın ayrı olduğunu dile getiriyorlar.
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Sahiplerinin dediklerini anlayan güzeller güzeli Beşbeş için Kerime Özdemir, “O bana bana hediye gelmişti, ben de onu eşime verdim. O benim her şeyim, koynumda yatardı, kucağımda büyüdü, bensiz yapamaz o. Hepsi beni hayata bağlıyor.” diyor.
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