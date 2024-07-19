Mersin’de Kalpleri Eriten Anlar! Gittiği Her Yere Horozu Beşbeş’i de Götüren Sahibi

Mersin’de yaşayan Adnan Bala ve Kerime Özdemir çifti, biricik horozları Beşbeş ile kuvvetli bir bağa sahip. Brahma cinsi horozlarına çocukları gibi bakan, değer veren çift her görenin dikkatini çekmeyi de başarıyor. Özellikle Adnan Bala nereye giderse motoruyla birlikte Beşbeş’i de yanında götürüyor.