Görüş Bildir
Haberler
Video
Sokak Röportajı Veren Yaşlı Adam Düşünceleriyle Tepki Çekti: “Her Şeyi Devletten Beklemeyin”

Sokak Röportajı Veren Yaşlı Adam Düşünceleriyle Tepki Çekti: “Her Şeyi Devletten Beklemeyin”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 10:43

İçerik Devam Ediyor

Kayseri Perspektif Instagram sayfası muhabiri Özgür Avşar, emekli maaşına gelen zamlar için vatandaşlara mikrofon uzattı. Emekli bir vatandaş yapılan zamlardan oldukça memnun görünüyordu ancak yanına oturan bir başka vatandaş onunla aynı duyguları paylaşmıyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zam için “Çok güzel çok” derken “Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna ise “Geçiniyoruz, geçinemiyorsan git çalış. Hep emekliye mi verecek devlet?” sözlerini kullandı.

Zam için “Çok güzel çok” derken “Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna ise “Geçiniyoruz, geçinemiyorsan git çalış. Hep emekliye mi verecek devlet?” sözlerini kullandı.

Muhabirin “Geçinemiyorum diyenler var.” sözlerinden sonra ise “Onlar yalan söylüyor, çalışsın ikinci işte. Hem emekli olmuş hem de ikinci işte çalışıyor 30 bin TL maaş alıyor.” deyince yanındaki vatandaş dayanamadı.

Muhabirin “Geçinemiyorum diyenler var.” sözlerinden sonra ise “Onlar yalan söylüyor, çalışsın ikinci işte. Hem emekli olmuş hem de ikinci işte çalışıyor 30 bin TL maaş alıyor.” deyince yanındaki vatandaş dayanamadı.

Ve “Bir ev kirası 10 milyar geriye kalanla ne yiyeceksin? Benim evim kira.” sözlerini dile getirdi. Ancak emekli vatandaş yanındaki kişiye de “Bunlar yalan.” dedi.

Ve “Bir ev kirası 10 milyar geriye kalanla ne yiyeceksin? Benim evim kira.” sözlerini dile getirdi. Ancak emekli vatandaş yanındaki kişiye de “Bunlar yalan.” dedi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
16
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın