Sokak Röportajı Veren Yaşlı Adam Düşünceleriyle Tepki Çekti: “Her Şeyi Devletten Beklemeyin”

Kayseri Perspektif Instagram sayfası muhabiri Özgür Avşar, emekli maaşına gelen zamlar için vatandaşlara mikrofon uzattı. Emekli bir vatandaş yapılan zamlardan oldukça memnun görünüyordu ancak yanına oturan bir başka vatandaş onunla aynı duyguları paylaşmıyordu.