Sokak Röportajı Veren Yaşlı Adam Düşünceleriyle Tepki Çekti: “Her Şeyi Devletten Beklemeyin”

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Zam için “Çok güzel çok” derken “Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna ise “Geçiniyoruz, geçinemiyorsan git çalış. Hep emekliye mi verecek devlet?” sözlerini kullandı.
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Muhabirin “Geçinemiyorum diyenler var.” sözlerinden sonra ise “Onlar yalan söylüyor, çalışsın ikinci işte. Hem emekli olmuş hem de ikinci işte çalışıyor 30 bin TL maaş alıyor.” deyince yanındaki vatandaş dayanamadı.
Ve “Bir ev kirası 10 milyar geriye kalanla ne yiyeceksin? Benim evim kira.” sözlerini dile getirdi. Ancak emekli vatandaş yanındaki kişiye de “Bunlar yalan.” dedi.
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