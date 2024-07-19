Merakla Beklenen SAYGI1’in Ceza Gecesi BabaLayka Kanalında Yayınlandı
Merakla Beklenen SAYGI1’in Ceza Gecesi BabaLayka Kanalında Yayınlandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Uğur’un gerçekleştirdiği formatın ilk konseri olan SAYGI1-Ceza geçtiğimiz gece BabaLayka kanalında yayına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rap müzik camiasından sanatçılar Ceza’nın şarkılarını yorumlarken, Ceza da Candan Erçetin ile Şehir parçasını seslendirdi.
Proje sahibi Oğuzhan Uğur’dan da Rapstar şarkısının yorumunu izledik.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın