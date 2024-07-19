Merakla Beklenen SAYGI1’in Ceza Gecesi BabaLayka Kanalında Yayınlandı

Rap müzik camiasının önde gelen isimlerinden başarılı sanatçı Ceza için unutulmaz bir gece düzenlenmişti. Adeta ünlü geçidi yaşanan gecede birçok isim Ceza’nın şarkılarını yorumlamıştı. Konserin videoları sosyal medyayı topa tutarken YouTube’da yayınlanması için dört gözle bekleniyordu.