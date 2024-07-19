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Merakla Beklenen SAYGI1’in Ceza Gecesi BabaLayka Kanalında Yayınlandı

Merakla Beklenen SAYGI1’in Ceza Gecesi BabaLayka Kanalında Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 09:18

Rap müzik camiasının önde gelen isimlerinden başarılı sanatçı Ceza için unutulmaz bir gece düzenlenmişti. Adeta ünlü geçidi yaşanan gecede birçok isim Ceza’nın şarkılarını yorumlamıştı. Konserin videoları sosyal medyayı topa tutarken YouTube’da yayınlanması için dört gözle bekleniyordu.

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Oğuzhan Uğur’un gerçekleştirdiği formatın ilk konseri olan SAYGI1-Ceza geçtiğimiz gece BabaLayka kanalında yayına girdi.

Oğuzhan Uğur’un gerçekleştirdiği formatın ilk konseri olan SAYGI1-Ceza geçtiğimiz gece BabaLayka kanalında yayına girdi.

Rap müzik camiasından sanatçılar Ceza’nın şarkılarını yorumlarken, Ceza da Candan Erçetin ile Şehir parçasını seslendirdi.

Rap müzik camiasından sanatçılar Ceza’nın şarkılarını yorumlarken, Ceza da Candan Erçetin ile Şehir parçasını seslendirdi.

Proje sahibi Oğuzhan Uğur’dan da Rapstar şarkısının yorumunu izledik.

Proje sahibi Oğuzhan Uğur’dan da Rapstar şarkısının yorumunu izledik.

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