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Her Ay Çiçek Alan Kızlardan Flört Becerilerini Konuşturanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Ay Çiçek Alan Kızlardan Flört Becerilerini Konuşturanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 19:06

Sıcaklardan bunalmaktan bi’ hal olduğumuz bu Perşembe gününde bakalım Twitter aleminde neler olmuş, kimler okurları güldürmeyi başarmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Bugün de kıskandık 👇

Yapılacaklar listesine alındı 👍

Yapılacaklar listesine alındı 👍
twitter.com

Size de tanıdık geldi mi 😅

Size de tanıdık geldi mi 😅
twitter.com

Overthinkistan’a yolculuk 🚀

Overthinkistan’a yolculuk 🚀
twitter.com
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Alındı mı kızlar???

Alındı mı kızlar???
twitter.com

CV, kaşe, imza atacaklar ✋

CV, kaşe, imza atacaklar ✋
twitter.com

Aranan netlik 👇

Aranan netlik 👇
twitter.com

Afiyetler olsun 👇

Afiyetler olsun 👇
twitter.com

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