Her Ay Çiçek Alan Kızlardan Flört Becerilerini Konuşturanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her Ay Çiçek Alan Kızlardan Flört Becerilerini Konuşturanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sıcaklardan bunalmaktan bi’ hal olduğumuz bu Perşembe gününde bakalım Twitter aleminde neler olmuş, kimler okurları güldürmeyi başarmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Yapılacaklar listesine alındı 👍
Size de tanıdık geldi mi 😅
Overthinkistan’a yolculuk 🚀
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Alındı mı kızlar???
CV, kaşe, imza atacaklar ✋
Aranan netlik 👇
Afiyetler olsun 👇
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